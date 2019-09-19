Впервые в мире: украинский студент запустит производство бумаги из опавших листьев

Вскоре в Украине может начаться производство бумаги из опавших листьев. Технологию предложил украинский студент Валентин Фречка.

Технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf уже успешно прошла испытания на специализированном оборудовании и готова к работе в "масштабных условиях".

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В пресс-службе МОН сообщили, что сейчас необходимо усовершенствовать некоторые детали, но скоро можно будет говорить о первой в мире линии переделки опавших листьев на бумажную продукцию.

Мы подтвердили эффективность использования листьев как заменителя древесины. Мы изготовили бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественна,

– рассказал юный исследователь.



Валентин Фречка с лоскутом бумаги из опавших листьев / Фото: МОН

Кстати, ранее украинский студент Валентин Фречка благодаря своему проекту получил "золото" на Международной олимпиаде по экологии в Кении, Олимпиаде гениев в США, а также стал финалистом фестиваля инноваций МОН.