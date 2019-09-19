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      Впервые в мире: украинский студент запустит производство бумаги из опавших листьев

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      Так выглядит бумага из опавших листьев
      Так выглядит бумага из опавших листьев / mon.gov.ua

      Вскоре в Украине может начаться производство бумаги из опавших листьев. Технологию предложил украинский студент Валентин Фречка.

      Технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf уже успешно прошла испытания на специализированном оборудовании и готова к работе в "масштабных условиях".

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      В пресс-службе МОН сообщили, что сейчас необходимо усовершенствовать некоторые детали, но скоро можно будет говорить о первой в мире линии переделки опавших листьев на бумажную продукцию.

      Мы подтвердили эффективность использования листьев как заменителя древесины. Мы изготовили бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественна,
      – рассказал юный исследователь.

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      Валентин Фречка с лоскутом бумаги из опавших листьев / Фото: МОН

      Кстати, ранее украинский студент Валентин Фречка благодаря своему проекту получил "золото" на Международной олимпиаде по экологии в Кении, Олимпиаде гениев в США, а также стал финалистом фестиваля инноваций МОН.

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      Теги: Новости Украины Наука Экология
      Источник: 24 канал
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