Впервые в Украине мужчина с донорским сердцем покорил Говерлу
34-й летний Максим Греков после тяжелой операции по пересадке сердца решился на смелый шаг, чтобы стать примером для тех, кто отчаялся.
Сейчас для Максима ступени уже не преграда. Рядом с ним всегда его поддержка – любимая Анна. Это была ее идея покорить вместе с Максимом Говерлу.
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"Самая высокая точка Украины, и Максим стал первым человеком с пересаженным сердцем, который на нее поднялся. По моему мнению, это круто, должно мотивировать молодых людей", – сказала девушка Максима Грекова Анна Каплун.
Максим Греков и Анна Каплун
"Единственное, к чему надо привыкать, – останавливаться чуть раньше, чем можешь. На той же Говерле я понимаю, что могу до передышки пройти еще. Но я примерно чувствую пульс, например, это 140 ударов, и на нем останавливаюсь, отдышался и пошел далее ", – рассказал мужчина с донорским сердцем Максим Греков.
Максиму удалось покорить Говерлу
Максим поднимался на Говерлу 5 часов. Здоровый человек на гору восходит вдвое быстрее. Но на высоте более 2000 метров поймет, что теперь способен на все.
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О своей болезни Максим узнал случайно. Он чувствовал себя хорошо, работал риэлтором, занимался баскетболом. Несколько лет назад парня схватил аппендицит. Перед операцией Максиму сделали кардиограмму, ее результаты шокировали врачей.
Сказали, что я вообще какой-то страх и ужас. Я особо не поверил. Говорю, я на тренировку собирался. А мне – это не лечится. Кардимиопатия. Только трансплантация сердца,
– вспоминает Максим.
Болезнь начала быстро прогрессировать. Максим понимал: донорского сердца и бесплатной операции может не дождаться. Начал собирать деньги в социальных сетях, однако решающим стал звонок друга, который и помог средствами.
Трансплантацию сердца проводили в Беларуси. После операции выздоравливал быстро, на третий день встал на ноги. И вот через два года – такой подвиг. Сейчас в планах Максима путешествовать и рассказывать о таких же, как он, живущих с донорским сердцем. Примером для мужчины стал канадец Джордан Марсия.
Канадец Джордан Марсия
"Мне нужна была трансплантация сердца, когда было 3,5 года. У меня была очень редкая болезнь. Врачи пробовали различные операции, однако ничего не помогало. Однако врачи уже не давали шансов, даже с новым сердцем, но как видите оно сработало", – рассказал канадец с донорским сердцем Джордан Марсия.
Джордан хочет встретиться с Максимом, ведь теперь их объединяет не только операция на сердце, а одна мечта – путешествовать.
Привет, Максим! Я уверен, мы с тобой встретимся. И когда это произойдет, мы с тобой обязательно покорим несколько стран вместе. Ведь это круто, когда два человека с пересаженными сердцами путешествуют,
– обратился к Украинской Джордан.
Сидеть на месте Максим не умеет, вновь активно играет в баскетбол и наматывает на велосипеде более 30 километров. И ищет средства для новой жизни на колесах.