Впервые в Версальском дворце состоится вечеринка электронной музыки

Бывшая резиденция французских королей – Версальский дворец – впервые откроет двери для массового мероприятия. В здании состоится фестиваль электронной музыки.

Концерт состоится 8 июня 2019 года. Цена на билеты стартует от 30 евро. Однако попасть на мероприятие смогут исключительно совершеннолетние, пишет Vogue France.

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Версальский дворец

Событие состоится в Зеркальном зале – в том самом, который при строительстве в XVII веке должен был воплотить не только новые художественные решения или подчеркнуть величие короля, но и продемонстрировать, что способно производить королевство со стеклом. Именно там люди впервые могли увидеть себя в полный рост. Ведь тогда даже маленькие зеркала были безумно дорогими. А в Зеркальном зале схитрили – и сложили их вместе.

Зеркальный зал Версальского дворца

Развлекать гостей будут известные французские диджеи Breakbot x Irfane, Busy P, Myf и So Me. Билеты уже поступили в продажу.

Зеркальный зал Версальского дворца

Версальский дворец входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.