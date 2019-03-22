12:27
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Впервые в Версальском дворце состоится вечеринка электронной музыки

      8 Читати новину українською
      Версальский дворец
      Версальский дворец / Getty Images

      Бывшая резиденция французских королей – Версальский дворец – впервые откроет двери для массового мероприятия. В здании состоится фестиваль электронной музыки.

      Концерт состоится 8 июня 2019 года. Цена на билеты стартует от 30 евро. Однако попасть на мероприятие смогут исключительно совершеннолетние, пишет Vogue France.

      Читайте также: Париж, который влюбляет: волшебные картины о жизни французской столицы

      Версальский дворец

      Событие состоится в Зеркальном зале – в том самом, который при строительстве в XVII веке должен был воплотить не только новые художественные решения или подчеркнуть величие короля, но и продемонстрировать, что способно производить королевство со стеклом. Именно там люди впервые могли увидеть себя в полный рост. Ведь тогда даже маленькие зеркала были безумно дорогими. А в Зеркальном зале схитрили – и сложили их вместе.

      Зеркальный зал Версальского дворца

      Развлекать гостей будут известные французские диджеи Breakbot x Irfane, Busy P, Myf и So Me. Билеты уже поступили в продажу.

      Зеркальный зал Версальского дворца

      Версальский дворец входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

      blog_ava
      22 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      2672
      Теги: Новости культуры Музыка Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      сегодня , 12:00 Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      Артем Овдієнко 401
      Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      сегодня , 08:40 Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      Юрій Бутусов 2364
      Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов
      сегодня , 00:03 Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов
      Ірина Шиба 270
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 марта , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 1130
      Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      21 марта , 20:02 Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      Яніна Ткачук 768
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Инфографика: мировая карта голода
       31 мая 2015 , 13:57
      Северная Корея впервые за полвека открыла границу
       20 октября 2015 , 13:19
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук