Впервые за 15 лет награду Golden Boy выиграл игрок не топ-чемпионата
Награду Golden Boy в 2018 году впервые за 15 лет получил футболист, который не играет ни в одной из пяти лучших лиг Европы.
Обладателем приза Golden Boy в 2018 году стал защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт.
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Де Лигт в 19-летнем возрасте является капитаном амстердамского клуба и провел 13 матчей за сборную Нидерландов.
Футболист в голосовании опередил соотечественника Джастина Клюйверт ("Рома"), Трент Александера-Арнольда ("Ливерпуль"), Винисиуса ("Реал") и Патрика Кутроне ("Милан").
Награда Golden Boy учреждена газетой Tuttosport в 2003 году для лучшего игрока не старше 21 лет. В прошлом году награду Golden Boy выиграл форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Последний раз награду не из топ-лиги выигрывал в 2003 году Рафаэль ван дер Варт ("Аякс")