12:07
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Впервые за 15 лет награду Golden Boy выиграл игрок не топ-чемпионата

      43 Читати новину українською
      Обладателем приза Golden Boy в 2018 году стал де Лигт
      Обладателем приза Golden Boy в 2018 году стал де Лигт / Setanta Sports Georgia

      Награду Golden Boy в 2018 году впервые за 15 лет получил футболист, который не играет ни в одной из пяти лучших лиг Европы.

      Обладателем приза Golden Boy в 2018 году стал защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт.

      Читайте также: Названо имя нового обладателя "Золотого мяча"

      Де Лигт в 19-летнем возрасте является капитаном амстердамского клуба и провел 13 матчей за сборную Нидерландов.

      Футболист в голосовании опередил соотечественника Джастина Клюйверт ("Рома"), Трент Александера-Арнольда ("Ливерпуль"), Винисиуса ("Реал") и Патрика Кутроне ("Милан").

      Награда Golden Boy учреждена газетой Tuttosport в 2003 году для лучшего игрока не старше 21 лет. В прошлом году награду Golden Boy выиграл форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Последний раз награду не из топ-лиги выигрывал в 2003 году Рафаэль ван дер Варт ("Аякс")

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Хоккеисты из "Айлендерс" выиграли нью-йоркское дерби у "Рейнджерс"
       15 февраля 2013 , 12:51
      Теннис: Хуан-Мартин Дель Порто в третий раз торжествовал в столице США
       5 августа 2013 , 09:48
      "Ливерпуль" и "Зенит" вылетают. 6 тур ЛЧ. ВИДЕО
       10 декабря 2014 , 00:02
      На матче Украина - Испания российский канал показал Крым украинским (ФОТО)
       13 октября 2015 , 11:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук