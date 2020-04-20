Впервые за 20 лет: цены на американскую нефть упали ниже 15 долларов

Американская нефть продолжает дешеветь. Майские фьючерсы упали на 19%. Баррель нефти стоит 15 долларов. А это самая низкая цена за последние 20 лет.

О падение цен на американскую нефть сообщает Bloomberg.

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Нефть WTI продолжает дешеветь, майские фьючерсы упали на 19% до менее чем 15 долларов за баррель,

– говорится в сообщении.

Такого уровня цен нефть достигла впервые за последние 20 лет. Цена падает на фоне опасений, что нефть скоро не будет где хранить из-за рекордно низкого спроса.

В частности, некоторые покупатели в Техасе предлагают только 2 доллара за баррель нефти. А это соответственно повышает вероятность того, что американские производители вскоре будут вынуждены платить за то, чтобы избавиться от нефти.

К слову, котировки нефти Brent снизились на 2,7%. Теперь баррель стоит 27,33 доллара после потери почти 11% на прошлой неделе.

Что такое WTI (West Texas Intermediate)? Это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на ископаемое. Один из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Добывается в Западном Техасе.

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