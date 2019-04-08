Впервые за 50 лет в зоопарке Харькова вылупился детеныш пеликана: фото

В Харьковском зоопарке появился птенец розового пеликана. В семье этих пернатых малыш родился впервые за полвека.

В Харьковском зоопарке едва поверили, когда из яйца пеликана вылупился малыш. Живут эти птицы в неволе долго – до 20 лет, а потомство получить от них сложно.

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Пеликан сейчас ярко-розового цвета и без единой перышки. Семейной окраски птица приобретет только через три года. Именно через столько времени станет известен и пол птицы.



Новорожденный пеликан в Харьковском зоопарке

Посетителям увидеть птенец пока не удастся – зоопарк на реконструкции. Малыша уже перевели в его большую птичью семью. Сейчас в зимнем вольере живут семь розовых пеликанов и один кудрявый.