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      Впервые за полгода в США подскочила продажа домов на вторичном рынке

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      Продажа домов на вторичном рынке в США выросла впервые за полгода
      Продажа домов на вторичном рынке в США выросла впервые за полгода / Getty images

      В октябре продажи на вторичном рынке жилья в США впервые за последние 6 месяцев пошли вверх.

      По сравнению с предыдущим месяцем они увеличились 1,4% и составили 5,22 миллионов домов в пересчете на годовые темпы. Об этом отчитывается Национальная ассоциация риэлторов США.

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      Как пишет издание MarketWatch, аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,6% – до цифры в 5,18 миллионов квартир.

      Сокращение реализации вторичного жилья в октябре 2018-го относительно того же месяца прошлого года составило 5,1%. Этот показатель является максимальным падением с 2014 года.

      Зато средняя цена дома увеличилась за год на 3,8% и достигает 255,4 тысяч долларов. Эта цифра растет уже 80 месяцев подряд.

      При текущих темпах нужно в среднем 4,3 месяца для реализации выставленных на продажу домов в сравнении с цифрой 4,4 месяца в сентябре.

      По словам аналитиков, 6 месяцев является показателем сбалансированности рынка, а если период реализации составляет менее 5 месяцев – это свидетельствует о напряженной ситуации на рынке недвижимости.

      Что интересно, на вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов по покупке жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

      По данным Минюста, в третьем квартале 2018-го года украинцы стали чаще покупать недвижимость.

      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Новости США Рынок недвижимости
      Источник: 24 Канал
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