Впервые за полгода в США подскочила продажа домов на вторичном рынке

В октябре продажи на вторичном рынке жилья в США впервые за последние 6 месяцев пошли вверх.

По сравнению с предыдущим месяцем они увеличились 1,4% и составили 5,22 миллионов домов в пересчете на годовые темпы. Об этом отчитывается Национальная ассоциация риэлторов США.

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Как пишет издание MarketWatch, аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,6% – до цифры в 5,18 миллионов квартир.

Existing-home sales stage their first increase in six months in October https://t.co/sBr8koIvE6 — MarketWatch (@MarketWatch) 21 листопада 2018 р.

Сокращение реализации вторичного жилья в октябре 2018-го относительно того же месяца прошлого года составило 5,1%. Этот показатель является максимальным падением с 2014 года.

Зато средняя цена дома увеличилась за год на 3,8% и достигает 255,4 тысяч долларов. Эта цифра растет уже 80 месяцев подряд.

При текущих темпах нужно в среднем 4,3 месяца для реализации выставленных на продажу домов в сравнении с цифрой 4,4 месяца в сентябре.

По словам аналитиков, 6 месяцев является показателем сбалансированности рынка, а если период реализации составляет менее 5 месяцев – это свидетельствует о напряженной ситуации на рынке недвижимости.

Что интересно, на вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов по покупке жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

По данным Минюста, в третьем квартале 2018-го года украинцы стали чаще покупать недвижимость.