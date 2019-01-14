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      Впервые забеременела женщина, которой пересадили матку с помощью робота

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      Женщина, которой пересадили матку с помощью робота, забеременела
      Женщина, которой пересадили матку с помощью робота, забеременела / parents.com

      Женщина, которой пересадили матку в 2017 году с помощью робота в шведском городе Гетерборг, впервые забеременела.

      Известно, что женщина родит весной в 2019 году, пишет Neurosciencenews.

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      Медики отмечают, что привлекли робота только на первом этапе операции, во время которого удаляли матку. Хирурги сидели перед мониторами и управляли роботом и аппаратом, инструменты которого похожи на джойстики.

      По словам врачей, движения робота являются более точными и и инвазивными, то есть с минимальным хирургическим вмешательством. После операции, которая длится несколько часов, пересадили матку с помощью хирургического вмешательства.

      В мире уже 13 детей родились с помощью этой процедуры: восемь в Швеции, двое в США, и по одному ребенку в Бразилии, Сербии и Индии.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Беременность и роды робототехника
      Источник: 24 Канал
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