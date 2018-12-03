Впервые женщине вручили "Золотой мяч"

Игрок французского "Лиона" и сборной Норвегии Ада Хегерберг стала первой женщиной, которой France Football вручил "Золотой мяч".

Хегерберг получила награду в Париже во время вручения Ballon d'Or – "Золотого мяча" лучшему игроку по версии журнала France Football.

Читайте также: France Football назвал лучшего молодого игрока мира

Ada Hegerberg est élu ballon d’or féminin 2018 ! Félicitations à notre lyonnaise ! pic.twitter.com/xsz0I4b2NL — Only Gones (@OnlyGones) 3 грудня 2018 р.

В своей речи Ада сказала, что это большой шаг для женского футбола. Она призвала других женщин также играть в футбол.

В 2018 году Хегерберг стала победительницей Лиги чемпионов вместе с "Лионом", а также выиграла чемпионат Франции.

Напомним, что журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за "Золотой мяч" – 2018.