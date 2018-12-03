23:09
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Впервые женщине вручили "Золотой мяч"

      54 Читати новину українською
      Ада Хегерберг
      Ада Хегерберг / twitter.com/OptusSport

      Игрок французского "Лиона" и сборной Норвегии Ада Хегерберг стала первой женщиной, которой France Football вручил "Золотой мяч".

      Хегерберг получила награду в Париже во время вручения Ballon d'Or – "Золотого мяча" лучшему игроку по версии журнала France Football.

      Читайте также: France Football назвал лучшего молодого игрока мира

       

       

      В своей речи Ада сказала, что это большой шаг для женского футбола. Она призвала других женщин также играть в футбол.

      В 2018 году Хегерберг стала победительницей Лиги чемпионов вместе с "Лионом", а также выиграла чемпионат Франции.

      Напомним, что журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за "Золотой мяч" – 2018.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Баскетболисты "Альбы" в Евролиге проигрывают шестой раз подряд
       17 января 2013 , 11:21
      Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом" и прошел медосмотр, – Моджи
       5 июля , 14:35
      Сегодня "Динамо", "Днепр" и "Металлист" узнают соперников в Лиге Европы: состав корзин
       29 августа 2014 , 09:57
      Российский комментатор: Не Тимощук выбрал "Зенит", это "Зенит" выбрал его
       31 марта 2015 , 17:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук