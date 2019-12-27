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      Впливові гості та дорогі подарунки: якими були найпомпезніші дні народження суддів у 2019 році

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      Не секрет, що судді люблять святкувати помпезно. 2019 рік не став винятком. Хтось домовлявся про елітний ресторан, комусь дарували десяток букетів троянд, а у когось на святкуванні були помічені впливові і навіть дещо одіозні гості.

      НЕчесть тижня

      Євгеній Аблов

      Однією з найвідоміших суддівських вечірок минулого року було день народження Євгенія Аблова.

      Больше о дне роджения Аблова – читайте здесь.

      На його свято в ресторан в центрі Києва прийшли Сергій Ківалов, Анатолій Матіос, суддя Верховного суду Михайло Смокович і навіть три члени квалфікомісії суддів, які мали його невдовзі оцніювати. Це вдалося зафіксувати журналістам "Слідство.інфо".

      євгеній аблов
      Євгеній Аблов

      Хто прийшов на день народження до Аблова

      Галина Подгузіна

      Але не лише столистичні судді вміють гуляти з розмахом. От суддя Центрального районного суду Миколаєва Галина Подгузін чудово відсвяткувала день народження в бенктеному залі на понад 100 осіб.

      подгузіна галина
      Галина Подгузіна

      Зі сторіс її доньки в інстаграмі ми дізнались, що маму привітали десятьма букетами червоних троянд. Цікаво, яким був основний подарунок від сім’ї, і чи побачимо ми його в декларації. Але це ж не проблема, бо чоловік судді успішний бізнесмен. Насправді, ні – він голова Центрального райсуду Миколаєва.

      подарунок для подгузіної
      Подарунок Подгузіній

      Володимир Бабенко

      До речі, пам'ятаєте ексголову апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, який тиснув на свого колегу Бондаренка, вимагаючи виселети жінку з гуртожитку? На аудіозаписі їх розмови добре чути, що взамін на незаконне рішення позивачі мали надати зал для святкування Дня працівника суду.

      Відео: запис розмови Бабенка 

      Честь тижня

      Перед святами так хочеться новорічного дива. Наприклад, щоб судді не влаштовували бенкети, які їм не по кишені з гостями, чиї справи вони мають розглядати, і не виселяли людей з їх домівок задля банкету.

      Читайте также: Безкоштовно отримав землю, де звів розкішний маєток: що відомо про нового суддю КСУ

      І ось маленьке диво створили судді зі Львова, які провели акцію "Відмовся від новорічного корпоративу задля підтримки воїнів АТО". Першими з ідеєю виступили працівники та судді Господарського суду Львівської області. Невдовзі з ними об'єднались колеги з Західного апеляційного господарського суду, Восьмого апеляційного адміністративного суду, Апеляційного суду Львівської області та Львівського окружного адміністративного суду.

      Всього вдалось зібрати 115 тисяч. грн. За гроші закупили обладнання для Військово-медичного госпіталю у Львові: вакуумний насос для терапії ран та операційно-оглядову лампу.

      подарунок для львівського госпіталю від суддів
      Подарунок для Військово-медичного госпіталю у Львові

      Колективну премію "Честь тижня" отриумють всі судді, які долучились до цієї акції. І суддям з інших областей теж пропонуємо брати приклад з колег.
      Проте, деякі скептики все одно заявляють, що судді відмовились від вечірок задля позитивного піару. Але тоді це означає, що суддям стало не байдуже, що про них думає громадськість.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Під кінець року ми пропнуємо вам висловити свою думку щодо найбільш достойного судді країни на нашому сайті. І вже в наступному виписку ми вручимо йому чи їй премію "Честь року".

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Деньги Судьи Видеоблоги
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