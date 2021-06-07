Об этом в комментарии 24 каналу рассказала сотрудница Украинского научного центра экологии моря Юлия Иванчикова. Также она является аспиранткой Института зоологии и кетологом (изучает китообразных).

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Почему нападение на ребенка в Одессе вполне ожидаемо

По словам ученых, это далеко не первое видео агрессивных действий со стороны дельфинов в отношении человека. Однако вполне вероятно, что оно первое в Украине.

В сети немало кадров и с такими "нападениями" на людей. В частности, дельфины нередко выхватывают пищу из рук детей, которые сидят в первых рядах во время выступлений, пугая животных этим. Также эти млекопитающие хватают зубами за руки тренеров в дельфинариях и пытаются затянуть под воду.

Иногда они могут дарить людей хвостовым плавником. Следует отметить, что это большое двухметровое животное. Ее вес в среднем – примерно 200 килограммов. Поэтому даже от одного такого удара можно получить существенные травмы.

Юлия Иванчикова считает, что такой случай когда-то должен был произойти, как статистическая закономерность. Поскольку дельфинарии, их контактные программы и дельфинотерапии в Украине очень популярны.



Кетолог Юлия Иванчикова / Фото из фейсбука Julia Ivanchikova

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Эксперт говорит, что из этого видео не понятно, был ли этот случай проявлением направленной агрессии дельфина. Он мог случайно перепутать ладонь ребенка с рыбой, потому что она двигалась так, словно давала ему что-то.

Поэтому, скорее всего, это всеголишь несчастный случай. Однако все закончилось не слишком трагично, поскольку малыш не потерял руку и не получил действительно тяжелые повреждения. И ничего нелогичного в поведении млекопитающего не было.

Юлия Иванчикова призывает родителей не подвергать риску своих детей и не поощрять систему насилия под названием "дельфинарий".

Почему у нас ошибочное отношение к дельфинам

По словам кетолога, люди часто забывают, что дельфины – не только крупные, красивые, харизматичные и сильные животные. Прежде всего они являются хищниками, то есть дикими зверями с полной пастью зубов.

Они могут вести себя агрессивно, а, главное – отреагировать так на непонятный фактор. Такие действия заложены в их инстинктах.

Именно поэтому людей призывают не приближаться к дельфинам. Стоит понимать, что это распространяется не только на животных в дикой природе, но и тех, которые находятся в неволе.

Также ученая подчеркнула, что в отличие от домашних животных, дельфины не жили в плотной коммуникации с человеком длительное время. Поэтому их возможное поведение следует сравнивать поведением диких волков, тигров или медведей в неволе.

Почему-то у родителей не возникает желание позволить ребенку играть со взрослым тигром в клетке, или "лечиться" касаясь шелковистой шерстки медведя. В дельфинотерапию люди до сих пор верят, хотя никаких научных доказательств того, что она работает – до сих пор нет.

– добавила сотрудница Украинского научного центра экологии моря.

По ее словам, недолгое повышение активности детей после таких процедур ученые считают последствиями кратковременного стресса от непривычной среды. С другой стороны, есть подтвержденные случаи длительного улучшения состояния детей после иппотерапии (лечебное взаимодействие с лошадьми).

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