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      ВР поддержала проект закона об общем среднем образовании: в документе говорится о языке обучения

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      Рада приняла за основу проект закона " Об общем среднем образовании"
      Рада приняла за основу проект закона " Об общем среднем образовании" / 24 канал

      Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали проект закона "О среднем образовании", одни из ключевых положений которого – нормы о языке обучения.

      Соответствующий проект закона (№10204) во время слушания в Раде представляла министр образования Лилия Гриневич. За него в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов.

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      Как отмечают в пояснительной записке, закон Украины "Об общем среднем образовании" определяет правовые, организационные и экономические основы функционирования и развития системы общего среднего образования. Кроме того, авторы законопроекта настаивают на признании предыдущего образовательного закона от 1999 года утратившим ценность.

      В то же время документ предусматривает урегулирование вопроса доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию. В частности, говорится о:

      – доступности общего среднего образования для лиц с особыми образовательными потребностями;

      – территориальной доступности учреждений общего среднего образования;

      – обязательстве органов власти обеспечивать соответствующую доступность до вышеупомянутых учреждений;

      – качестве полного общего среднего образования;

      – обеспечении академической добропорядочности в сфере общего среднего образования;

      – языках обучения в учреждениях общего среднего образования.

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      Также законопроект предусматривает:

      – сертификацию педагогов;

      – ресурсное (информационное, научно-методическое, материально-техническое) обеспечение учреждений;

      – основы осуществления институционального аудита;

      – самоуправление в учебном заведении, в частности ученическое и родительское;

      – права и обязанности участников образовательного процесса;

      – разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования.

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      Теги: Новости Украины Образование Новости политики Верховная Рада языковый вопрос Законодательство
      Источник: 24 канал
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