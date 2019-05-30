ВР поддержала проект закона об общем среднем образовании: в документе говорится о языке обучения
Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали проект закона "О среднем образовании", одни из ключевых положений которого – нормы о языке обучения.
Соответствующий проект закона (№10204) во время слушания в Раде представляла министр образования Лилия Гриневич. За него в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов.
Читайте также: Новая украинская школа: мнение учителей и родителей после первого года внедрения
Как отмечают в пояснительной записке, закон Украины "Об общем среднем образовании" определяет правовые, организационные и экономические основы функционирования и развития системы общего среднего образования. Кроме того, авторы законопроекта настаивают на признании предыдущего образовательного закона от 1999 года утратившим ценность.
В то же время документ предусматривает урегулирование вопроса доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию. В частности, говорится о:
– доступности общего среднего образования для лиц с особыми образовательными потребностями;
– территориальной доступности учреждений общего среднего образования;
– обязательстве органов власти обеспечивать соответствующую доступность до вышеупомянутых учреждений;
– качестве полного общего среднего образования;
– обеспечении академической добропорядочности в сфере общего среднего образования;
– языках обучения в учреждениях общего среднего образования.
Читайте также: Важные изменения в процедуре ВНО: объяснение министра образования Гриневич
Также законопроект предусматривает:
– сертификацию педагогов;
– ресурсное (информационное, научно-методическое, материально-техническое) обеспечение учреждений;
– основы осуществления институционального аудита;
– самоуправление в учебном заведении, в частности ученическое и родительское;
– права и обязанности участников образовательного процесса;
– разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования.
-
-
-
24 мая 2019ВНО по украинскому языку: правильные ответы
-
-
-
13 март 2019Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?