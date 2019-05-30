ВР поддержала проект закона об общем среднем образовании: в документе говорится о языке обучения

Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали проект закона "О среднем образовании", одни из ключевых положений которого – нормы о языке обучения.

Соответствующий проект закона (№10204) во время слушания в Раде представляла министр образования Лилия Гриневич. За него в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов.

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Как отмечают в пояснительной записке, закон Украины "Об общем среднем образовании" определяет правовые, организационные и экономические основы функционирования и развития системы общего среднего образования. Кроме того, авторы законопроекта настаивают на признании предыдущего образовательного закона от 1999 года утратившим ценность.

В то же время документ предусматривает урегулирование вопроса доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию. В частности, говорится о:

– доступности общего среднего образования для лиц с особыми образовательными потребностями;

– территориальной доступности учреждений общего среднего образования;

– обязательстве органов власти обеспечивать соответствующую доступность до вышеупомянутых учреждений;

– качестве полного общего среднего образования;

– обеспечении академической добропорядочности в сфере общего среднего образования;

– языках обучения в учреждениях общего среднего образования.

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Также законопроект предусматривает:

– сертификацию педагогов;

– ресурсное (информационное, научно-методическое, материально-техническое) обеспечение учреждений;

– основы осуществления институционального аудита;

– самоуправление в учебном заведении, в частности ученическое и родительское;

– права и обязанности участников образовательного процесса;

– разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования.