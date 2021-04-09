В Днепре коронавируса скончалась известная врач-педиатр
В Днепре коронавируса умерла 62-летняя Лариса Сесь. Она работала педиатром в КНП "Днепропетровский центр первичной медико-санитарной помощи №9".
Источник:фейсбук больницы №9
Врач работала заведующей амбулатории. Она на протяжении многих лет лечила детей.
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Выражаем соболезнование семье и близким Сесь Ларисы Евпатьевны, которая работала в Центре заведующей амбулатории. Много лет лечила своих маленьких пациентов, приезжавших к ней со всего города но, к сожалению, COVID не щадит,
– говорится в сообщении.
В комментариях к сообщению пациенты врача выражать свои соболезнования родным умершей.
Реакция пользователей сети
- "Не верится. Всегда жизнерадостная, всегда придет на помощь".
- "Не хочется верить, что это правда. Светлая и вечная память. Искренние соболезнования родным".
- "Вы останетесь в моей памяти невероятной женщиной, интересной, сильной с большой душой и добрым сердцем. Наши редкие встречи были как глоток свежего воздуха и окно в мир стабильной жизни. Я уверена, что в раю вы продолжите свою светлое дело – помогать нуждающимся".
- "Невосполнимая потеря, любимый врач».
- "Всегда спешила на помощь всем, кто в ней нуждался. Порой забывая о собственной безопасности. Очень добрый, отзывчивый и светлый человек. Тяжелая потеря".
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