В Днепре коронавируса умерла 62-летняя Лариса Сесь. Она работала педиатром в КНП "Днепропетровский центр первичной медико-санитарной помощи №9".

Врач работала заведующей амбулатории. Она на протяжении многих лет лечила детей.

Читайте также На Луганщине умерла заслуженная журналистка Каролина Полтавская

Выражаем соболезнование семье и близким Сесь Ларисы Евпатьевны, которая работала в Центре заведующей амбулатории. Много лет лечила своих маленьких пациентов, приезжавших к ней со всего города но, к сожалению, COVID не щадит,

– говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению пациенты врача выражать свои соболезнования родным умершей.

Реакция пользователей сети