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Врач назвал болезни, которые можно подцепить в водоеме

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Какие болезни можно подцепить в водоеме
Какие болезни можно подцепить в водоеме / boredinvancouver.com

Если люди купаются в непроверенных или неразрешенных водоемах, то они могут подцепить инфекции, от которых не всегда легко избавиться.

Педиатр Александр Сиволобов назвал 5 самых распространенных болезней, пишет "МедОбоз".

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Во время купания в водоемах можно подцепить шистосомный дерматит или зуд курильщика. Основные симптомы покалывание и зуд, в течение 30 минут кожа краснеет и опухает, после этого появляются узелки с прозрачными пузырьками.

Человек может заразиться глистной инвазией – группа болезней, связанная с проникновением паразитических червей в организм человека. Среди них – аскаридоз, анкилостомидоз, стронгилоидоз и другие. Основными симптомами аскаридоза являются боль в животе, тошнота, рвота, диарея, похудение, аллергические проявления.

via GIPHY

Купание в непроверенных водоемах может привести к острым кишечным инфекциям – эшерихиозы, дизентерия, норовирусная инфекция, аденовирусная кишечная инфекция, энтеровирусная инфекция. Общие симптомы – слабость, снижение аппетита, головная боль, повышение температуры, тошнота, рвота, боль в животе, понос с примесью слизи, гноя или крови.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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