Врач назвал незаметные симптомы диабета у ребенка

Диабет первого типа может развиваться у детей очень быстро, поэтому нужно обратить внимание на некоторые симптомы.

Ребенок заметно хочет пить, пишет MedOboz.

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Среди симптомов диабета первого типа – частое мочеиспускание, особенно ночью, сильная усталость. Также ребенок теряет вес и мышечную массу.

Из-за того, что хрусталик меняет форму, человек видит нечетко. Раны, порезы и синяки заживают дольше. Чем обычно.

На более позднем этапе диабета может появиться тяжелое глубокое дыхание и рвота.

Если же родители заметили у ребенка потерю аппетита, тошноту, рвоту, высокую температуру или боль в животе, то необходимо сразу обратиться к врачу.

К слову, существует перечень болезней, при которых женщине противопоказано беременеть и рожать, но если зачатие произошло, то единственным выходом может быть аборт. В особо тяжелых случаях врач предлагает сделать стерилизацию женщины.

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