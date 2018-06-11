Врач назвал незаметные симптомы диабета у ребенка
Диабет первого типа может развиваться у детей очень быстро, поэтому нужно обратить внимание на некоторые симптомы.
Ребенок заметно хочет пить, пишет MedOboz.
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Среди симптомов диабета первого типа – частое мочеиспускание, особенно ночью, сильная усталость. Также ребенок теряет вес и мышечную массу.
Из-за того, что хрусталик меняет форму, человек видит нечетко. Раны, порезы и синяки заживают дольше. Чем обычно.
На более позднем этапе диабета может появиться тяжелое глубокое дыхание и рвота.
Если же родители заметили у ребенка потерю аппетита, тошноту, рвоту, высокую температуру или боль в животе, то необходимо сразу обратиться к врачу.
К слову, существует перечень болезней, при которых женщине противопоказано беременеть и рожать, но если зачатие произошло, то единственным выходом может быть аборт. В особо тяжелых случаях врач предлагает сделать стерилизацию женщины.
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