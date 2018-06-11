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Врач назвал незаметные симптомы диабета у ребенка

71 Читати новину українською
Симтомы диабета у детей
Симтомы диабета у детей / viline.tv

Диабет первого типа может развиваться у детей очень быстро, поэтому нужно обратить внимание на некоторые симптомы.

Ребенок заметно хочет пить, пишет MedOboz.

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Среди симптомов диабета первого типа – частое мочеиспускание, особенно ночью, сильная усталость. Также ребенок теряет вес и мышечную массу.

Из-за того, что хрусталик меняет форму, человек видит нечетко. Раны, порезы и синяки заживают дольше. Чем обычно.

На более позднем этапе диабета может появиться тяжелое глубокое дыхание и рвота.

Если же родители заметили у ребенка потерю аппетита, тошноту, рвоту, высокую температуру или боль в животе, то необходимо сразу обратиться к врачу.

К слову, существует перечень болезней, при которых женщине противопоказано беременеть и рожать, но если зачатие произошло, то единственным выходом может быть аборт. В особо тяжелых случаях врач предлагает сделать стерилизацию женщины.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Дети Здоровье Лечение Диабет Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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