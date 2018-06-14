Врач назвал основные причины развития психосоматических расстройств

Психические переживания человека часто влияют на здоровье и развитие различных заболеваний.

Психотерапевт и кандидат психологических наук Геннадий Мустафаев назвал наиболее распространенные причины развития психосоматических расстройств, пишет НВ.

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Основной причиной такого заболевания является постоянный стресс. Это можно определить по состоянию человека. То есть тогда, когда он после пережитой ситуации чувствует внутреннее напряжение и раздражительность.

Психологи считают одной из причин этого расстройства является нереализованные эмоции – когда человек не поделилась собственными впечатлениями и переживаниями. Даже если это что-то тайное, врач советует внутренне прожить эти ощущения.

Вторичная выгода или выгода от болезненного состояния является причиной развития психосоматических расстройств. В этом случае люди бессознательно могут получать выгоду от этого состояния.

Что такое психосоматика?

Это направление в медицине, которое занимается изучением связи между соматическими (телесными) заболеваниями и психическим воздействием на появление, формирование и развитие этих болезней.

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