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Врач назвал основные причины возникновения мочекаменной болезни

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Мочекаменная болезнь: основные причины
Мочекаменная болезнь: основные причины / vix.com

Распространенное заболевание – мочекаменная болезнь – может возникать в силу самых разных причин.

Семейный врач Александр Степанов рассказал о причинах развития болезни, пишет Tochka.net.

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Мочекаменная болезнь может возникнуть из-за врожденных заболеваний почек и мочевыводящих путей, включая анатомические дефекты.

Среди причин – повышенное содержание мочевой кислоты в крови, к примеру, при подагре. При таких условиях камни из мочевой кислоты (ураты) могут возникать несмотря на отсутствие застойных явлений.

Нормальное прохождение мочи может нарушиться из-за сидячего, малоподвижного образа жизни.

Мочекаменную болезнь могут вызвать воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей – пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит.

При мочекаменной болезни камень может расти и со временем "влетает" в мочеточник или же дорастает до таких размеров, что он может заблокировать нормальную работу почки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что такое мочекаменная болезнь?Это заболевание, связанное с образованием мочевых камней в почках и мочевыводящих путях (мочевом пузыре и мочеточнике). Такая болезнь преимущественно поражает людей в возрасте от 20 до 50 лет.

Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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