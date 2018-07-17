Врач назвал самый вредный способ приготовления картофеля

В зависимости от того, как человек приготовит картошку, это блюдо может принести или пользу, или вред.

Врач, кандидат медицинских наук Анатолий Печинка объясняет, что жарить на масле картофель, будет самым вредным для человека, пишет Сегодня.

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Все потому, что температура кипения масла достигает 180 градусов, при таких условиях масло становится токсичным и в нем образуются канцерогены.

Вместо этого врач посоветовал заменить масло на сало, потому что так образуется гораздо меньше канцерогенов. Также картофель жарить стоит без специй.

Медик посоветовал не употреблять картофель-фри людям с болезнями печени – при повторном использовании масла оно образует канцерогенные вещества.

Как ни в коем случае нельзя жарить картошку

Пациентам с больной печенью нельзя употреблять деруны, зразы и другие варианты жареного картофеля.

Полезнее всего употреблять картофель с помощью других методов приготовления – варка, запекание и приготовление на пару.

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