Врач назвал вредные и полезные свойства электронных сигарет

Именно сейчас вейпинг приобретает неслыханную популярность. В частности, из-за того, что электронные сигареты считаются более здоровой альтернативой курению из-за отсутствия смол и безопасности для окружающих.

Но это действительно так, рассказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка. По его словам, безопасность электронных сигарет и устройств преувеличивается, передает Zhyvyaktyvno.

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Курение вейп-устройств, действительно является менее вредным видом употребления никотина и токсичных веществ, чем обычное курение. Но вред все равно есть. Человек может воспринимать курение электронной сигареты как вполне безопасную привычку, а на самом деле, кроме никотина, выявлено еще 20 токсичных веществ, которые влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы,

– отметил он.

"Плюсы" вейпинга:

- приятный запах;

- кроме никотина, отсутствие вредных веществ, в частности, меньше смол;

- безопаснее для окружающих, чем дым от сигарет;

- экономнее и курильщик знает, какие именно вещества использует.

"Минусы" вейпинга:

- вейперы имеют так называемые "попкорновские" легкие (дыхательные органы похожи на легких работников пищевой промышленности, которые дышат раскаленной маслом при изготовлении попкорна)

- вейпинг не помогает людям бросить курить, но вызывает зависимость;

- нарушает работу головного мозга

- при повреждениях электронная сигарета может нанести владельцу ожоги или вспыхнуть в кармане.

Вейпинг опасен для здоровья

К слову, американские исследователи из Университета Западной Вирджинии выяснили, что курение электронных сигарет ускоряет старение клеток артерий и вен, из-за чего люди могут становиться более склонными к развитию гипертонии и других болезней сердечно-сосудистой системы.