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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Врач назвал вредные и полезные свойства электронных сигарет

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Вейпинг – вредные и полезные свойства
Вейпинг – вредные и полезные свойства / baltionline.md

Именно сейчас вейпинг приобретает неслыханную популярность. В частности, из-за того, что электронные сигареты считаются более здоровой альтернативой курению из-за отсутствия смол и безопасности для окружающих.

Но это действительно так, рассказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка. По его словам, безопасность электронных сигарет и устройств преувеличивается, передает Zhyvyaktyvno.

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Курение вейп-устройств, действительно является менее вредным видом употребления никотина и токсичных веществ, чем обычное курение. Но вред все равно есть. Человек может воспринимать курение электронной сигареты как вполне безопасную привычку, а на самом деле, кроме никотина, выявлено еще 20 токсичных веществ, которые влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы,
– отметил он.

via GIPHY

"Плюсы" вейпинга:

- приятный запах;
- кроме никотина, отсутствие вредных веществ, в частности, меньше смол;
- безопаснее для окружающих, чем дым от сигарет;
- экономнее и курильщик знает, какие именно вещества использует.

"Минусы" вейпинга:

- вейперы имеют так называемые "попкорновские" легкие (дыхательные органы похожи на легких работников пищевой промышленности, которые дышат раскаленной маслом при изготовлении попкорна)
- вейпинг не помогает людям бросить курить, но вызывает зависимость;
- нарушает работу головного мозга
- при повреждениях электронная сигарета может нанести владельцу ожоги или вспыхнуть в кармане.

Вейпінг є небезпечним для здоров'яВейпинг опасен для здоровья

К слову, американские исследователи из Университета Западной Вирджинии выяснили, что курение электронных сигарет ускоряет старение клеток артерий и вен, из-за чего люди могут становиться более склонными к развитию гипертонии и других болезней сердечно-сосудистой системы.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь табак
Источник: 24 Канал
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