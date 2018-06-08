Врач объяснила, что на самом деле является эрозией шейки матки

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь объяснила, какая разница между эрозией шейки матки и зоной трансформации, которая в пределах нормы.

Зона трансформации – это граница между двумя видами эпителия – плоским и цилиндрическим, пишет MedOboz. Этот участок определяют через резкий контраст – превращение незрелых клеток в тот или иной вид эпителия.

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Эта зона может быть в любом месте во влагалище, в основном она во внутреннем зеве. Однако врачи считают, что если зона трансформации находится не на уровне внутреннего зева, то это патология, рак шейки матки и такую ​​зону необходимо "прижигать".

Врач отмечает, что таким образом, 99% здоровых женщин получают ненужное вмешательство.

Эрозию шейки матки можно обнаружить с помощью ПАП-теста, колькоспии или биопсии. Диагноз окончательно ставится по результатам этих тестов.

Ольга Белоконь отмечает, что сама по себе эрозия встречается очень редко, часто это является симптомом инфекций и травм.

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