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Врач объяснила, что на самом деле является эрозией шейки матки

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Врач объяснила, что такое эрозия шейки матки
Врач объяснила, что такое эрозия шейки матки / expatincroatia.com

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь объяснила, какая разница между эрозией шейки матки и зоной трансформации, которая в пределах нормы.

Зона трансформации – это граница между двумя видами эпителия – плоским и цилиндрическим, пишет MedOboz. Этот участок определяют через резкий контраст – превращение незрелых клеток в тот или иной вид эпителия.

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Эта зона может быть в любом месте во влагалище, в основном она во внутреннем зеве. Однако врачи считают, что если зона трансформации находится не на уровне внутреннего зева, то это патология, рак шейки матки и такую ​​зону необходимо "прижигать".

Врач отмечает, что таким образом, 99% здоровых женщин получают ненужное вмешательство.

Эрозию шейки матки можно обнаружить с помощью ПАП-теста, колькоспии или биопсии. Диагноз окончательно ставится по результатам этих тестов.

Ольга Белоконь отмечает, что сама по себе эрозия встречается очень редко, часто это является симптомом инфекций и травм.

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Теги: Онкозаболевания Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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