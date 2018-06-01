Врач объяснила, можно ли отравиться просроченным шоколадом

Люди часто открывают плитку шоколада и видят, что она покрыта белым налетом, хотя до окончания срока годности еще много времени. Иногда же наоборот – у нормального на вид шоколада закончился срок потребления.

Гастроэнтеролог Анна Юркевич отметила, что в любом продукте содержатся бактерии, пишет Lifehacker. И чем дольше продукт хранится, тем больше в нем скапливается бактерий.

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Организм человека может справиться с их небольшим количеством, однако если концентрация бактерий большая – то они начинают отравлять организм.

Человек может чувствовать себя плохо, однако причиной этому не бактерии, а токсины, которые они выделяют. То есть, по словам врача, срок годности – это промежуток времени, за которое образуется критическое число бактерий.

Белый налет на шоколаде – это не признак того, что продукт испортился. Он возникает тогда, когда его хранили в различных условиях.

К слову, в мире есть очень мало людей, которые не любят полакомиться шоколадом. Сладкоежкам стоит быть осторожными, ведь они рискуют стать зависимыми.

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