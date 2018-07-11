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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Врач объяснила, почему не стоит покупать арбузы в июле

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Арбузы можно кушать в августе, – врач
Арбузы можно кушать в августе, – врач / unsplash.com

Уже на прилавках можно увидеть арбузы, однако врач уверяет, что лакомиться этим растением можно аж в августе.

В этом убеждена врач Виктория Савицкая, пишет ГолосUA.

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Врач утверждает, что арбуз способен выводить из организма токсины, однако при условии, что плод будет свежий, натуральный и выращен без химии. Виктория Савицкая не уверена, что арбузы, которые продаются в июле, являются натуральными, поэтому она советует дождаться их сезона – это начало августа.

Арбузы, для созревания которых использовать нитраты, способные вызвать сильное отравление, особую опасность они представляют для детей. Поэтому если родители решат купить арбуз, то не стоит угощать им детей.

via GIPHY

Выбирать арбуз нужно тщательно – чтобы не было поврежденной корочки. Все потому, что туда могут попасть вредные бактерии и микробы. Не советует врач покупать разрезанные арбузы, это может стать причиной отравлений.

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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