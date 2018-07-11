Врач объяснила, почему не стоит покупать арбузы в июле

Уже на прилавках можно увидеть арбузы, однако врач уверяет, что лакомиться этим растением можно аж в августе.

В этом убеждена врач Виктория Савицкая, пишет ГолосUA.

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Врач утверждает, что арбуз способен выводить из организма токсины, однако при условии, что плод будет свежий, натуральный и выращен без химии. Виктория Савицкая не уверена, что арбузы, которые продаются в июле, являются натуральными, поэтому она советует дождаться их сезона – это начало августа.

Арбузы, для созревания которых использовать нитраты, способные вызвать сильное отравление, особую опасность они представляют для детей. Поэтому если родители решат купить арбуз, то не стоит угощать им детей.

Выбирать арбуз нужно тщательно – чтобы не было поврежденной корочки. Все потому, что туда могут попасть вредные бактерии и микробы. Не советует врач покупать разрезанные арбузы, это может стать причиной отравлений.

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

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