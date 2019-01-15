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      Врач объяснила, почему сразу после праздников не нужно худеть

      20 Читати новину українською
      Почему сразу после праздников не нужно худеть
      Почему сразу после праздников не нужно худеть / desired.de

      Часто о последствиях после праздников мы задумываемся, когда видим на весах несколько иную для человека цифру. Но не стоит сразу заниматься поиском диет.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 пишет врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.

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      Врач Кристина Квит
      “Если во время переедания произошел кратковременный набор веса, не стоит сразу начинать процесс похудения. Ведь вес мог повыситься из-за других факторов: задержка воды, вздутие живота, задержка пищи в кишечнике”.

      Врач советует проследить за весом неделю после переедания: если он остается увеличенным, тогда стоит ограничить калорийность рациона. Все потому, что остановить процесс набора веса в его начале является более эффективным, чем тогда, когда вес стал привычным для человека.

      Кристина Квит отмечает, что особых рекомендаций как улучшить самочувствие после переедания нет. Здоровый желудочно-кишечный тракт достаточно быстро восстанавливает свои функции: моторную, пищеварительную, ферментную.

      Если же человек хочет ускорить этот процесс, то врач советует увеличить количество воды в рационе – выпивать 30 мл воды на кг массы тела или 4% от всей массы тела.

      Випивайте 30 мл води на кг маси тіла
      Выпивайте 30 мл воды на кг массы тела

      К воде, если нет заболеваний, связанных с гиперкислотностью, можно добавить сок лимона. Чтобы ускорить обмен веществ, можно добавить воду с огурцом и мятой, чаи каркаде, мате и имбирный.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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