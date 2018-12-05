Врач опроверг распространенные мифы о курении кальяна

Сравнивать вред кальяна с сигаретами – это то же самое, что сравнивать с какого этажа хуже прыгать – с 14 или 15. Результат одинаковый.

Об этом сообщил врач Николай Островский.

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По его словам, такое курение имеет прямую связь с онкологией легких, ротовой полости, пищевода, желудка, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим обструктивным заболеванием легких, мужским бесплодием. И это касается как активного, так и пассивного курения.

Врач Николай Островский “Курение кальяна в течение 40-60 минут эквивалентно по количеству никотина до 20 сигарет. Если курить на двоих – то примерно по 10. Но это лишь никотин – одно из самых безопасных веществ в дыме. Он отвечает преимущественно за формирование привычки. А вот с другими компонентами все далеко не так гладко! В кальянном дыме есть в 6 раз больше угарного газа (отсюда и приятные эффекты головокружения и «накрытия») и в 30-50 раз больше смол, чем в сигаретном. Относительно других вредных веществ, то данные слишком отличаются”.

Несколько мифов о курении кальяна:

Кальян в отличие от сигарет не вызывает зависимости. Это ложь. В кальянном дыме есть достаточное количество никотина, а значит, такое курение вызывает зависимость.

Сигареты и кальян почти одинаково вредные

Вода в кальяне фильтрует вредные вещества. Это снова ложь. Вода является очень плохим фильтром и имеет минимальные фильтрующие свойства.

Дым кальяна холодный, а следовательно не жжет легкие. В принципе так оно и есть, но вреда от этого не становится меньше.

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