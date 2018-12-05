Врач опроверг распространенные мифы о курении кальяна
Сравнивать вред кальяна с сигаретами – это то же самое, что сравнивать с какого этажа хуже прыгать – с 14 или 15. Результат одинаковый.
Об этом сообщил врач Николай Островский.
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По его словам, такое курение имеет прямую связь с онкологией легких, ротовой полости, пищевода, желудка, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим обструктивным заболеванием легких, мужским бесплодием. И это касается как активного, так и пассивного курения.
Несколько мифов о курении кальяна:
Кальян в отличие от сигарет не вызывает зависимости. Это ложь. В кальянном дыме есть достаточное количество никотина, а значит, такое курение вызывает зависимость.
Сигареты и кальян почти одинаково вредные
Вода в кальяне фильтрует вредные вещества. Это снова ложь. Вода является очень плохим фильтром и имеет минимальные фильтрующие свойства.
Дым кальяна холодный, а следовательно не жжет легкие. В принципе так оно и есть, но вреда от этого не становится меньше.
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