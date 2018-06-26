09:06
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Врач рассказал когда лучше бегать – утром или вечером

78 Читати новину українською
Лучше бегать вечером
Лучше бегать вечером / unsplash.com

Медики утверждают, что гораздо полезнее для здоровья будет бег не утром, а вечером.

Они рекомендуют заниматься спортом в 17:00-18:00 вечера, пишет Likar.info.

Читайте также: Сколько необходимо проходить шагов ежедневно

Все потому, что для здоровья сердца опасны физические нагрузки утром, лучше делать разминку.

Врач-геронтолог Николай Ахаладзе убежден, что во время ночного сна происходит сгущение крови в организме, что увеличивает риск инфарктов и инсультов утром.

Медик советует заменить бег норвежской (скандинавской) ходьбой. Чтобы ходить с пользой для здоровья необходимо выбрать палки длиной до подмышек и "обуть" их концы в резиновый набалдашник.

Таким образом укрепляются сердце, сосуды, улучшается работа легких.

via GIPHY

К слову, ученые из канадского Университета Васэда обнаружили, что жевательная резинка во время пеших прогулок может помочь в похудении.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Фитнес
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сегодня, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 300
Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
25 июня, 23:53 Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
Іван Вербицький 146
Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
25 июня, 23:00 Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
Іван Яковина 142
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 июня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1545
Переименование областей: кому и как менять документы
25 июня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 422
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук