Врач рассказал когда лучше бегать – утром или вечером

Медики утверждают, что гораздо полезнее для здоровья будет бег не утром, а вечером.

Они рекомендуют заниматься спортом в 17:00-18:00 вечера, пишет Likar.info.

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Все потому, что для здоровья сердца опасны физические нагрузки утром, лучше делать разминку.

Врач-геронтолог Николай Ахаладзе убежден, что во время ночного сна происходит сгущение крови в организме, что увеличивает риск инфарктов и инсультов утром.

Медик советует заменить бег норвежской (скандинавской) ходьбой. Чтобы ходить с пользой для здоровья необходимо выбрать палки длиной до подмышек и "обуть" их концы в резиновый набалдашник.

Таким образом укрепляются сердце, сосуды, улучшается работа легких.

К слову, ученые из канадского Университета Васэда обнаружили, что жевательная резинка во время пеших прогулок может помочь в похудении.

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