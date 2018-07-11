Врач рассказал о состоянии здоровья троих раненых на Ровненском полигоне от взрыва

Трое военнослужащих, которые были тяжело ранены 6 июля на Ровненском полигоне от взрыва миномета "Молот", пошли на улучшение и находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом рассказал главный хирург Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Богдан, сообщает "Радио Свобода".

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По словам врача, военные находятся в удовлетворительном состоянии, в сознании и памяти. Сегодня, 11 июля, их переведут на лечение в отделение. Все трое уже передвигаются самостоятельно.

Нам удалось одному военнослужащему сохранить четыре пальца, и это благодаря профессиональной медицинской помощи после ранения. На следующей неделе планируются следующие операции. Удалим огнестрельные осколки, у одного военного они в мягких тканях, у двоих – в головном мозге. Эти операции очень сложные. Сейчас трудно сказать, смогут ли раненые продолжить службу в ВСУ,

– отметил хирург Иван Богдан.

Напомним, утром 6 июля во время учений на Ровненском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения. Выяснилось, что на Ровненском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

Главной версией взрыва гранатомета на Ровненском полигоне в Минобороны назвали нарушения мер безопасности во время проведения учений.

Президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться во взрыве миномета на Ровненском полигоне и доложить ему о результатах расследования. Президент также запретил учения с минометами "Молот" до момента завершения расследования.