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Врач сделал сенсационное заявление об издевательствах отца над сыном Майкла Джексона

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Покойный Майкл Джексон и Джо Джексон
Покойный Майкл Джексон и Джо Джексон / www.gettyimages.in

Личный врач поп-короля Майкла Джексона Конрад Мюррей заявил, что покойный отец певца еще в детском возрасте сделал ему химическую кастрацию.

Об этом он сообщил в своем видеообращении The Blast.

Семья Майкла Джексона всегда вызывала большой интерес со стороны поклонников. Однако врач Майкла Джексона уже не впервые шокирует подробностями из жизни выдающегося певца. Если ранее он заявлял, что отец Джо Джексон насиловал своего сына, то в этот раз он объявил, что Майкл подвергся химической кастрации.

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По его словам, это произошло в детском-подростковом возрасте, когда покойный Джо Джексон заставил кастрировать Майкла с помощью гормональных инъекций, чтобы замедлить половое созревание и сохранить высокий голос артиста. Об этом ему как-то рассказал сам покойный Майкл Джексон, когда врач ухаживал за звездой. Тогда он признался, "сколько страданий ему досталось от отца".

Отец Майкла Джексона, Джо Джексон, умер 27 июня 2018 года

Говоря о недавней смерти Джо Джексона, он подчеркнул, что имеет большие надежды на то, что тот обретет искупление в аду". Он добавил, что отец Майкла Джексона был "худшим отцом для своих детей в истории".

Напомним, что Конрада Мюррейя назвали виновником смерти поп-короля Майкла Джексона из-за назначения чрезмерной дозы пропофола, которая стала причиной гибели певца. Врача обвинили в непреднамеренном убийстве артиста и приговорили к 4 годам тюрьмы. Он также лишился лицензии на медицинскую практику.


Врач Конрад Мюррей

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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