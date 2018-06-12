Врач указал на симптомы мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь занимает второе место среди заболеваний мочеполовой системы после инфекций мочевыводящих путей. Поэтому здесь важно наблюдать за собственным телом, чтобы избежать последствий.

Семейный врач Александр Степанов рассказал об основных симптомах того, что у человека возникла мочекаменная болезнь, пишет Tochka.net.

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При развитии этой болезни формируется камень, он может расти и со временем "влетает" в мочеточник или может блокировать работу почки. Если камень попал в мочеточник, то он может либо гуманно выйти либо застрять в мочевыводящих путях. В последнем случае можно говорить о нервной колике.



Основными симптомами являются резкие боли в поясничной области, возникающие с одной стороны. Чем ниже застрял камень, тем ниже будет ощущаться боль.



Сильная боль может возникнуть в гениталиях. Во время того, как организм пытается "вытолкнуть" мочу, неприятные ощущения могут усиливаться.

У человека могут быть нарушения мочеиспускания, могут возникать "ложные" позывы. Появляется кровь в моче из-за разрыва вен некоторых структур в почках.



Почечные колики сопровождаются вздутием живота, газами, дисбактериозом, рвотой и запором.



Легкое постукивание по поясничной области может вызвать боль. Это является симптомом Пастернацкого, которое свидетельствует о заболевании почки.

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Что такое мочекаменная болезнь?Это заболевание, связанное с образованием мочевых камней в почках и мочевыводящих путях (мочевом пузыре и мочеточнике). Такая болезнь преимущественно поражает людей в возрасте от 20 до 50 лет.