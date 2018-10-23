Врач "Вест Хэма" рассказал, когда Ярмоленко сможет вернуться на поле

Руководитель медицинской службы английского "Вест Хэма" Ричард Коллинг прокомментировал ситуацию с травмой Андрея Ярмоленко. А также рассказал, как прошла операция и когда ожидать возвращения футболиста на поле.

Напомним, в матче против "Тоттенхэма" в субботу, 20 октября, Ярмоленко неудачно приземлился и травмировался. По результатам обследования стало известно, что игрок порвал ахиллово сухожилие. В понедельник, 22 октября, ему сделали операцию в одной из больниц Лондона.

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В "Вест Хэме" заявили, что восстановление Ярмоленко займет около шести месяцев.

"Операция Андрея прошла успешно, и мы сейчас будем работать над его поддержкой в процессе реабилитации. Его восстановление запланировано очень тщательно, и мы уверены, что он вернется к полной готовности играть в течение запланированного срока", – заявил Ричард Коллинг.

Стоит отметить, что 23 октября 2018 года Андрей Ярмоленко отмечает 29-летие. Свой день рождения игрок отпразднует в кругу семьи, ведь его уже выписали из больницы.