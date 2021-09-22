Это произошло в центре города Кодыма, на улице Соборной. На место сразу вызвали медиков, однако они смогли лишь констатировать смерть.

Ранее Пережил клиническую смерть: чудом спасли мотоциклиста из Харьковщины

Не справился с управлением

В полицию по поводу этой аварии обратились примерно в 22 вечера. Когда приехали правоохранители, они начали устанавливать обстоятельства.

По их данным мотоциклисту было примерно 27 лет (родился в 1994 году). Предварительно известно, что ДТП произошло из-за того, что мужчина не справился с управлением.

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