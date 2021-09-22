Врачи были бессильны: трагически погиб мотоциклист в Одесской области
22 сентября 2021 , 11:23Читати новину українською
Источник:"Думская"
В Одесской области вечером 21 сентября трагически погиб мотоциклист. Он столкнулся с деревом и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Это произошло в центре города Кодыма, на улице Соборной. На место сразу вызвали медиков, однако они смогли лишь констатировать смерть.
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Не справился с управлением
В полицию по поводу этой аварии обратились примерно в 22 вечера. Когда приехали правоохранители, они начали устанавливать обстоятельства.
По их данным мотоциклисту было примерно 27 лет (родился в 1994 году). Предварительно известно, что ДТП произошло из-за того, что мужчина не справился с управлением.
Несколько других аварий
- В Днестровском районе Черновицкой области трагически закончилось столкновение микроавтобуса и мотоцикла. 2 молодых людей, которые были на мотоцикле, погибли еще до приезда скорой. Им было всего 19 и 20 лет.
- В одном из сел под Львовом 7 июня также произошла жуткая авария. Там 17-летний подросток сначала сбил сверстника, а затем врезался в другой мотоцикл. В результате ДТП сильно травмированы 2 человека. Однако, к счастью, никто не погиб.
- 14 сентября неподалеку от Мостиск мотоцикл на большой скорости протаранил автомобиль "Жигули". Это произошло после того, как водитель двухколесного выехал на встречную полосу. От полученных травм 22-летний молодой человек погиб еще до приезда скорой.