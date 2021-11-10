Врачи отказали в операции, – жена о гибели уже второго брата мэра Кривого Рога Павлова

В сети сообщили, что 19 ноября нашли мертвым Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружила повешенным бывшая жена Надежда Тесленко.

Она 10 ноября пообщалась с журналистами и рассказала о вероятных мотивах погибшего. Мол, это произошло, потому что ему отказали в проведении операции.

К теме Третья утрата в семье: нашли мертвым еще одного родственника экс-мэра Павлова

Отказ был аргументирован

По словам женщины, у Бориса Павлова была онкология, а врачи отказывали проводить операцию установления стомы. Пациент хотел это сделать в одной из местных больниц.

Однако в онкологическом центре якобы сказали, что не будут давать направление на эту операцию. Это решение не было безосновательным, поскольку его объяснили наличием у мужчины туберкулеза. Отказ в оперировании Павлов якобы получил накануне вероятного самоубийства.

Бывшая жена о гибели Бориса Павлова: смотрите видео

Основное о смерти братьев Павловых

15 августа погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили застреленным из ружья возле дома в селе Вольное на Днепропетровщине. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, однако впоследствии установили, что это было самоубийство.

А уже 18 октября сообщили, что нашли мертвым его брата – Андрея Павлова. Сперва он говорил товарищу, что плохо себя чувствует, а потом перестал отвечать на звонки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти было сильное отравление алкоголем.