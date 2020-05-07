Врачи боятся, а предприниматели протестуют: в США спорят из-за ослабления карантина

В США зафиксировали более 2,5 тысячи смертей от COVID-19 за сутки. Растет и количество зараженных – их уже почти 1,5 миллиона. Однако это не остановило власть 12 штатов от ослабления карантинных мер. Как в США пытаются искать баланс между спасением жизней и экономики – читайте дальше.

Больше всего поражен штат Нью-Йорк. Там зарегистрировали треть всех смертей по стране, сообщает 24 канал.

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В Нью-Йорке впервые за 115 лет закрыли подземное метро, там проводят дезинфекцию. Однако пока в Нью-Йорке пытаются сдержать распространение COVID-19, власти других штатов уже раздумывает над смягчением карантина.

Штат Мэриленд

"После длительной дискуссии вчера все наши врачи и ученые согласились, что мы можем двигаться вперед и восстановить определенные виды деятельности с низким уровнем активности", – сказал губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган.



Ларри Хоган / Фото Associated Press

В штате Мэриленд, разрешили заниматься неконтактными видами спорта. Теперь люди могут играть в гольф, рыбачить или бегать в парке. Однако при условии соблюдения социально безопасного расстояния. При этом, рестораны, бары и учебные заведения пока будут оставаться закрытыми.

В большинстве американских штатов обучение планируют возобновить уже в сентябре. Однако в городке Уиллоу Крик решили пойти вопреки рекомендациям властей штата. Там едва ли не первыми в США открывают детсад. Местная власть уверена, что сможет гарантировать детям безопасное обучение, ведь площадь детсада и количество учеников позволяет соблюдать все важные правила безопасности.

Я не знаю, как школы с большим количеством учеников смогут гарантировать соблюдение социального дистанцирования. Думаю, для них физически невозможно разместить детей на расстоянии 1 метр друг от друга,

– отметила заведующая детсада Бонни Лоуэр.

Штат Северная Каролина

В Северной Каролине пока лишь готовятся к ослаблению карантинных ограничений. Врач-инфекционист с украинскими корнями Игорь Мельничук, который живет и работает в Эшвилле на западе штата рассказал, что жители штата соблюдают правила карантина. Именно благодаря этому распространение вируса удалось замедлить.



Игорь Мельничук / Фото скриншот с видео

Однако ограничения наносят ущерб малым и средним предпринимателям, те уже несколько раз выходили на акции протеста. Несмотря на это, у врачей отмена карантинных мер вызывает определенные опасения.

Много штатов и людей просят ослабить карантин и открыть бизнесы, чтобы смочь выжить. Все это конечно может привести к распространению инфекции и второй волны,

– сказал врач-инфекционист Мельничук.

Эксперты предостерегли о тысячах смертей

Пока в штатах нет единого мнения относительно второй волны заражений. Часть экспертов утвердила, что ее стоит ожидать осенью. Другие же заверили, что США еще не прошли пик первой волны заболевания.



Бизнес во время карантина / Инфографика 24 канала

По оценке Центра по контролю над заболеваемостью, уже в июне 2020 года в штатах за день от COVID-19 могут умирать 3 тысячи человек. При этом, в Белом Доме тоже не могут определиться, что лучше – поддерживать карантин или спасать экономику. На фоне эпидемии COVID-19 в штатах зарегистрировали рекордную безработицу. Более 30 миллионов американцев подали заявку на получение социальных выплат из-за потери работы.

Мы пережили самую страшную атаку на нашу страну. Это действительно худшая атака. Это хуже Перл-Харбор. Это страшнее терактов 11 сентября,

– отметил президент США Дональд Трамп.

Аналитики Associated Press подсчитали, что COVID-19 начал активнее распространяться с восточного и западного побережья вглубь штатов.



Дональд Трамп / Фото money.yahoo

Количество заражений в сельских районах постоянно растет, а в американском Центре по контролю и профилактике заболеваемости предупредили, что штаты так рано ввели послабления, уже через 3 недели вероятно вынуждены будут возобновить карантинные ограничения, ведь пока страна еще не прошла пик заражений.