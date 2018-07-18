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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Врачи борются за жизнь и здоровье героя Морпеха, который подорвался на мине

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В больницу имени Мечникова в Днепре из Донбасса доставили бойца в крайне тяжелом состоянии. Он наступил на мину на передовой вблизи поселка Водяное, что в окрестностях Мариуполя. Одну ногу он потерял сразу. Теперь врачи должны, по их словам, сделать настоящее чудо, чтобы спасти вторую ногу защитника.

Боец морской пехоты – 31-летний житель Винницы Анатолий рассказывает, как получил ранения. Говорит, что делали новую позицию и как будто шли той же дорогой, и вдруг раздался взрыв мины, которая была скрыта.

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Это произошло вблизи поселка Водяное Донецкой области. А именно у известной позиции боевиков под названием "Дерзкая". До огневых пунктов врага там несколько сот метров и они постоянно пытаются подойти к позициям морской пехоты. Очевидно, в одной из таких вылазок террористы и заложили мину.

Одна нога сразу отлетела после взрыва. Врачам 61 госпиталя удалось остановить кровотечение, сделать все возможное, чтобы вшить поверхность раны,
– сказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Мужчину после первичной помощи доставили на вертолете в больницу Мечникова. Врачи говорят, что теперь надо приложить сверхусилия, чтобы спасти морпеху вторую ногу

Мышц по сути на пятке не осталось. Все это вырвано и главная задача наших хирургов сохранить ногу. Для этого необходимо сделать около 10 пластических операций. Артерия, питающая ногу – разорванная. Она пока перевязана. Делаем все возможное для сохранения конечности,
– отметил главный врач.

И хотя это будет крайне непросто, специалисты больницы имени Мечникова уже неоднократно демонстрировали чудеса, спасая украинских бойцов.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Оружие Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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