Врачи будут выписывать рецепты по-новому

В Украине вступили в силу новые требования по выписке рецептов на все лекарства, кроме наркотических и психотропных препаратов.

Об этом сообщает "Украинская Правда".

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Основные изменения касаются нормативного регулирования, сопровождает внедрение электронного рецепта. До его полного внедрения врачам придется заполнять новые поля на бумажных бланках для выписки рецептов.

Новые правила позволяют выписывать рецепты врачам, которые практикуют медицинской деятельности как физические лица-предприниматели. Теперь рецепты на все лекарства, кроме наркотических и психотропных препаратов, содержать следующую информацию:

наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП;

адрес учреждения здравоохранения или ФЛП;

код ЕГРПОУ/Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.

Также заменили красный штамп "Стоимость подлежит возмещению" на новое дополнительное поле в рецепте: "Источник финансирования". Здесь должна указываться правительственная или муниципальная программа для льготного отпуска лекарств. В электронном рецепте это поле призвано четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ.

В сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карточки будет содержать историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Также он поможет избежать путаницы в случае, если различные пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения.

Название лекарственного средства теперь нужно вписывать на латинском языке под названием действующего вещества. Новые требования касаются только рецептурных бланков Ф-1, то есть тех, которые предназначены для выписки общедоступных препаратов. Старые бланки рецепта формы Ф-1 можно будет использовать до тех пор, пока они не закончатся.

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Новые требования к рецепту не будут распространяться на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, не внесены необходимые технические изменения.

Что такое электронный рецепт? Это цифровой аналог рецептов на соответствующих бланках. Рецепт подписывается электронной подписью, после чего сразу направляется в систему, где его могут увидеть провизоры. В рецепте будет указано кто его выписал и какое активное вещество предназначено пациенту. После выписки электронного рецепта пациент получит СМС с номером, который нужно назвать в аптеке.