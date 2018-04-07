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Врачи на Львовщине записывают пациентов на листочке вместо компьютера

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Уже почти неделю в Украине пациенты могут самостоятельно выбирать себе врачей и подписывать с ними электронные декларации. Все это делают в электронной системе здравоохранения э-Health.

Но тысячи врачей по всей стране до сих пор не могут туда попасть. Ведь многие больниц, особенно в районах, просто не имеют компьютеров! Поэтому медики вынуждены составлять списки пациентов – от руки.

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Лидия Попель – семейный врач в городке Жовква Львовской области. Она – медик с более чем 30-летним стажем. С пониманием отнеслась к новой реформе и была готова осваивать новые электронные системы. Однако реформа стартовала, а доступа к электронной базе у Лидии Степановны сих пор нет. Ведь в ее кабинете нет компьютера. Поэтому пока медик собирает копии документов пациентов и составляет список на листочке. К ней уже обратилось около 200 жовковчан.

На всю Жовковскую поликлинику есть только 4 компьютера, при минимальной потребности в 32. И то, учитывая, что за одним компьютером под разными паролями работать по 2 врачей!

На всех врачей пока не хватает компьютеров. Зарегистрироваться в Жовковской поликлинике, где прописано 24 тысячи населения, очень трудно будет сделать до 1 июля, когда начнется реформа,
– убежден заместитель главного врача Жовковской районной больницы Владимир Боровик.

Согласно новой реформе, зарплата медиков возрастет, и будет зависеть от количества пациентов, с которыми они заключат электронные договра. Таким образом, врачи, не имеющие компьютеров – просто не способны заключать договоры. Поэтому автоматически теряют деньги. Поэтому на местах срочно скупают компьютерную технику, чтобы реформа заработала. Правда, об изменениях чиновники знали давно и должны подготовиться. Ведь оснащение больниц – вопрос власти.

Местные же жители пока о медицинской реформе знают не так уж и много.

"У меня есть врач к которой я езжу, но не записывалась еще. У нас здесь нет ни компьютеров, ничего. А на листочке я не могу записываться", – отметила местная жительница Марьяна.

На то, чтобы сформировать электронные списки, у врачи есть время до июля. Поэтому в районной больнице надеются, что к этому сроку таки получат компьютеры, чтобы новая медреформа заработала на 100%.

Напомним, 2 апреля стартовал первый этап медицинской реформы – по выбору врача первичной медицинской помощи в рамках кампании "Врач для каждой семьи".

Теги: Новости Украины Медицинская реформа Новости Львова Лечение
Источник: 24 Канал
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