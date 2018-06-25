Врачи назвали 10 ранних признаков беременности

Тест на беременность не всегда может показать правильные результаты сразу, поэтому важно, чтобы полученные результаты были связаны и с другими признаками беременности.

Если у женщины задержка месячных на 1-2 дня, то это повод купить тест, пишет Independent.

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В первом триместре появляются судороги из-за того, что тело меняет способ обработки кальция. Грудь женщины становятся более чувствительной и увеличивается в размерах из-за беременности, поэтому может возникать боль.

У 1 из 100 беременных наблюдается ранняя рвота. Если женщина беременна, то у нее могут быть незначительные выделения в 1-4 неделю.

Один из признаков – изменение вкусовых предпочтений и увеличенная чувствительность к запахам.

Из-за гормональных изменений в организме быстрее возникает усталость, также появляются первые признаки токсикоза на 6 неделе.

Из-за повышения эстрогена и прогестерона у беременных часто меняется настроение. При беременности увеличивается приток крови к почкам, что провоцирует частое мочеиспускание.

К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считаются нормой.

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