Врачи назвали продукт, который укрепит здоровье сердца

Заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов употребление не менее двух порций рыбы в неделю.

Ученые из Гарвардского университета проанализировали все плюсы и минусы, связанные с употреблением морепродуктов, говорится в журнале Circulation.

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Ученые проанализировали данные других исследователей об экспериментах со всего мира на животных и наблюдения за людьми за последние два десятилетия.



Рыба обогащена омега-3 кислотами, которые полезны для здоровья сердца.



Употребление двух порций рыбы в неделю способно снизить вероятность развития коронарной болезни сердца, инфаркта, инсульта или других проблем с сосудами на 40-50%. Такого же эффекта можно достичь, если человек будет употреблять рыбий жир.

Врачи советуют избегать мяса крупных видов акул, тунца и других крупных рыб, в чьем организме быстро накапливается ртуть. Все потому, что повышенная концентрация металла заметно снижает эффективность работы омега-3 кислот, хотя и не подавляет их полностью.

К слову, врачи назвали блюда, которые "убивают" сердце. Среди них – гамбургеры, колбасные изделия, выпечка, безалкогольные напитки и др.