Врачи указали, какое растение спасет от многих болезней

Лен и его семена используют не только в кулинарии, но и в медицине. Это замечательное растение способно лечить и предупредить многие заболевания.

Семена льна являются замечательным диетическим продуктом, пишет "Живи Активно".

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Оны содержит такие витамины как E, D, B2, B3, B4, B5, B6, B9 бета-каротин минеральные вещества. Кроме этого, в их составе есть токоферолы кальций, калий, железо, магний, цинк, селен, алюминий, марганец, хром, никель, медь, бор, йод, углеводы – 12-26% эфирные масла – 35-45%.

Медики рекомендуют употреблять семена льна для лечения и профилактики заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Лен улучшает состояние волос и кожи, он выводит токсины из организма.

Особенно полезными будут семена льна для женщин, поскольку они являются источником растительных эстрогенов – аналогов женских гормонов.

Врачи рекомендуют употреблять лен как средство для очистки кишечника для людей, которые постоянно на диете. Благодаря свойствам этого растения, оно мягко очищает организм и не наносит вреда организму.

Самые полезные семена льна в виде слизи. Ее применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, запоров, при воспалении слизистой оболочки дыхательных путей.

Семена льна содержат большое количество антиоксидантов – лигнанов, которые имеют противовирусное и антибактериальное действие.

К слову, руккола, которую до недавнего времени во многих странах считали сорняком, набирает популярность среди любителей здорового питания. И не зря, ведь эта зелень содержит очень ценные для человеческого организма элементы.