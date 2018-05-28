18:31
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 7°C
  • вторник
    25°C 14°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Врачи указали, какое растение спасет от многих болезней

316 Читати новину українською
Семена льна полезны для организма человека
Семена льна полезны для организма человека / Лечебные травы

Лен и его семена используют не только в кулинарии, но и в медицине. Это замечательное растение способно лечить и предупредить многие заболевания.

Семена льна являются замечательным диетическим продуктом, пишет "Живи Активно".

Читайте также: Чем полезен для здоровья мятный чай: неожиданные факты

Оны содержит такие витамины как E, D, B2, B3, B4, B5, B6, B9 бета-каротин минеральные вещества. Кроме этого, в их составе есть токоферолы кальций, калий, железо, магний, цинк, селен, алюминий, марганец, хром, никель, медь, бор, йод, углеводы – 12-26% эфирные масла – 35-45%.

Медики рекомендуют употреблять семена льна для лечения и профилактики заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Лен улучшает состояние волос и кожи, он выводит токсины из организма.

Особенно полезными будут семена льна для женщин, поскольку они являются источником растительных эстрогенов – аналогов женских гормонов.

Врачи рекомендуют употреблять лен как средство для очистки кишечника для людей, которые постоянно на диете. Благодаря свойствам этого растения, оно мягко очищает организм и не наносит вреда организму.

Самые полезные семена льна в виде слизи. Ее применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, запоров, при воспалении слизистой оболочки дыхательных путей.

Семена льна содержат большое количество антиоксидантов – лигнанов, которые имеют противовирусное и антибактериальное действие.

К слову, руккола, которую до недавнего времени во многих странах считали сорняком, набирает популярность среди любителей здорового питания. И не зря, ведь эта зелень содержит очень ценные для человеческого организма элементы.

Теги: Здоровье LifeStyle Лечение Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сегодня, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 1421
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сегодня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 2519
Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
сегодня, 10:12 Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
Соломія Ніколайчук 589
Почему мода в
сегодня, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 2742
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 мая, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1718
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук