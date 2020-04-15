Врачи не справляются – Украинка о страшных реалиях коронавируса в Великобритании

Великобритания лишь 23 марта ввела общенациональный карантин. Сейчас там уже более 90 тысяч больных, а стадионы, аэропорты и развлекательные центры превращают в больницы из-за нехватки мест.

Велика Британія довгий час не хотіла вводити карантин, а виробити імунітет у британців, однак, в них це не дуже добре вийшло. Про це в ефірі 24 каналу розповіла українка Ганна Вайтекус, яка проживає в англійському місті Колчестер.

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"Аналітики побоюються, що Лондон незабаром стане центром розповсюдження коронавірусу. Британські лікарні не справляються з великою кількістю хворих. В лікарнях немає місць, і саме завдяки стадіонам і аеропортам вони хочуть якось вийти зі ситуації", – пояснила вона.

У Британії трохи по-іншому підносили інформацію про коронавірус загалом. Нам розповідали, що є така інфекція у Китаї і невідомо чи вона дійде до нас, але навіть якщо дійде, то нічого страшного – ми помиємо руки і в нас хороша медицина,

– наголосила Ганна Вайтекус.

Вона додала, що влада прямо заявляла, що введення карантину британська економіка не витримає. Нині карантин обходиться країні у майже 3 мільярди доларів щодня. Серйозно панікувати люди почали, коли на COVID-19 захворіли принц Чарльз та прем'єр Борис Джонсон.

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Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу