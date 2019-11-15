Врачи отказались спасать: пенсионерка умерла из-за халатности медиков в Харькове

Из-за отказа медиков оказать помощь в Харькове умерла пожилая женщина. Скорая приехала вовремя, но в приемном отделении харьковской городской клинической больницы №8 не приняли пациентку. Вскоре после приезда в другую больницу 77-летняя женщина умерла.

Дочь потерпевшей Елена Лиманская не может прийти в себя от вопиющей халатности врачей, которые не спасли ее мать. По словам Елены, врач, которого вызвали домой, направил ее мать в больницу. У женщины была аритмия и пульс 145 ударов в минуту. Состояние больной было тяжелое, и терапевт договорился с врачом кардиологического отделения, чтобы пациентку приняли на лечение. Скорая привезла женщину в городскую клиническую больницу №8, там ей сделали кардиограмму и отправили в другое медицинское учреждение.

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По дороге во вторую больницу пенсионерке стало хуже. В больнице №18 она уже перестала узнавать дочь и разговаривать. Пока делали рентген и брали кровь на анализы, пациентку положили под капельницу, но вскоре женщина умерла.

Врач-терапевт больницы №18 Андрей Закорко пояснил, что пенсионерку доставили в крайне тяжелом состоянии, поэтому несмотря на попытки стабилизировать состояние, спасти ее не удалось, сообщает UA Харьков.

Елена Лиманская рассказала, что ее мать давно болела кардиологией, но позже перенесла грипп, это дало осложнения. Терапевт, которого вызвали домой, объяснял, что женщине нужно стабилизирующее лечение, которое займет всего неделю. Сейчас дочь умершей обвиняет медиков в халатности и убеждена, что ее мать можно было спасти, если бы не промедления врачей.

Терапевт не мог поверить, что мама умерла, ей всего лишь надо было вовремя поставить капельницу,

– говорит Елена.

Причина смерти – атероскларетичная болезнь сердца, так указано в справке о смерти, рассказывает Елена Лиманская, но не верит такому заключению.

Врачи отказываются принимать пациентку: смотрите видео

Проводится расследование?

В городской больнице №8 отказываются комментировать дело. По факту смерти пенсионерки прокуратура открыла уголовное производство по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником". Подозреваемых по делу сейчас нет.

Дело квалифицировали по факту непредоставления или ненадлежащего оказания медицинской помощи работником медицинского учреждения. Однако следует понимать, что это предварительная квалификация и она может измениться, в частности на более тяжкую статью,

– рассказал руководитель Немышлянского отдела харьковской местной прокуратуры №3 Скуратович Руслан Франакович.

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Дело уже получило огласку. 14 ноября Юрий Сидоренко, директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета сообщил, что будет создана комиссия для расследования этого события.

Уже от себя лично – не знаю, что там сегодня может рассказать прокуратура, которая еще не получила ни одного документа ни от больницы, ни от скорой помощи, но мы завтра, изучив все документы, расскажем в деталях, как это могло случиться,

– сказал чиновник.

В каких случаях работники скорой вправе изменить маршрут? Как правило, больного, нуждающегося в госпитализации, доставляют в ближайшее профильное медицинское учреждение. Бригада скорой помощи имеет право на изменение маршрута в единственном случае: если центральная диспетчерская сообщила, что в больнице, куда едет бригада с больным, нет свободных коек.