21:30
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сегодня
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Врачи отказываются осматривать Стерненко и колоть обезболивающее после операции

276 Читати новину українською
Врачи отказываются осматривать Стерненко и колоть обезболивающее после операции
Врачи отказываются осматривать Стерненко и колоть обезболивающее после операции / Скриншот

Одесский активист, экс-глава городской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого было совершено нападение и который убил одного из злоумышленников, заявил, что его "тайно" выписали из больницы и отказывают предоставить необходимую помощь.

Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте также: Стерненко рассказал о деталях нападения на себя и полученные ранения

Нахожусь в городской "Еврейской" больнице Одессы №1. После непростой операции. Сегодня утром удивился, почему меня не повели на перевязку, не колют антибиотики и обезболивающее, без которого я буквально не могу просто уснуть. Серьезно поврежденную руку никто не осматривал,
– рассказал Стерненко.

По его словам, дежурный врач сказал, что его выписали еще вчера, 25 мая, и сообщили об этом в полицию.

"И даже якобы дали мне документы о выписке. Но вот проблема: я об этом не был уведомлен. Вообще. Сейчас, после выяснения этих странных обстоятельствах и жалоб на сильную головную боль и боль в руке, мне отказывают в предоставлении медицинской помощи", – добавил он.

По мнению Стерненко, его выписывают из больницы "тайно, задним числом и отказывают в медпомощи, когда в этом есть прямая необходимость".

Смотрите видео разговора Сергея Стерненко с врачом:

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Человек сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось скрыться. Впоследствии злоумышленника задержали и объявили о подозрении в совершении преступления.

Кто такой Сергей Стерненко? Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берия"), активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местную власть Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих Россией.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Одессы Сергей Стерненко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук