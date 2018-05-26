Врачи отказываются осматривать Стерненко и колоть обезболивающее после операции

Одесский активист, экс-глава городской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого было совершено нападение и который убил одного из злоумышленников, заявил, что его "тайно" выписали из больницы и отказывают предоставить необходимую помощь.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Нахожусь в городской "Еврейской" больнице Одессы №1. После непростой операции. Сегодня утром удивился, почему меня не повели на перевязку, не колют антибиотики и обезболивающее, без которого я буквально не могу просто уснуть. Серьезно поврежденную руку никто не осматривал,

– рассказал Стерненко.

По его словам, дежурный врач сказал, что его выписали еще вчера, 25 мая, и сообщили об этом в полицию.

"И даже якобы дали мне документы о выписке. Но вот проблема: я об этом не был уведомлен. Вообще. Сейчас, после выяснения этих странных обстоятельствах и жалоб на сильную головную боль и боль в руке, мне отказывают в предоставлении медицинской помощи", – добавил он.

По мнению Стерненко, его выписывают из больницы "тайно, задним числом и отказывают в медпомощи, когда в этом есть прямая необходимость".

Смотрите видео разговора Сергея Стерненко с врачом:

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Человек сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось скрыться. Впоследствии злоумышленника задержали и объявили о подозрении в совершении преступления.

Кто такой Сергей Стерненко? Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берия"), активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местную власть Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих Россией.