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      Врачи полетели в Италию увидеть в работе "конвейер" и привезти соответствующий опыт, – Ляшко

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      Ляшко раскрыл детали причин поездки украинских врачей в Италию / Коллаж 24 канала

      Виктор Ляшко объяснил, зачем было, учитывая нехватку медицинских кадров, отправлять украинских врачей в Италию. По его словам, это хорошая возможность привезти в Украину опыт реагирования на критические ситуации.

      Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил в интервью LB.ua.

      К теме Коронавирус станет сезонным и повторяться циклически, – Ляшко

      О поездке врачей в Италию

      По словам министра, в Украине пока нет критической нагрузки на систему здравоохранения. Например, привлечено только 8% аппаратов ИВЛ, предназначенных для инфицированных коронавирусом.

      Поэтому, говорит Ляшко, 20 врачей, которые поехали в Италию - "это довольно хорошая возможность для обучения реагированию на критическую ситуацию". Ведь врачи вернутся и привезут опыт того, как:

      • Правильно организовывать процесс оказания медицинской помощи во время массового поступления больных,
      • Эффективно налаживать процесс санитарной сортировки,
      • Целесообразно осуществлять определение приоритетности,
      • Определять, кому и как транспортировать пациента,
      • И когда передавать пациента в интенсивную терапию и так далее.

      Когда видишь вживую, на практике, на конвейере, это не то же самое, что моделирование,
      – сказал Ляшко.

      К слову, как рассказал министр, поехали в Италию только добровольцы, причем очередь была еще на четыре самолета. 

      Об увольнении врачей из работы

      У главного врача страны спросили также, сколько медиков уволились или ушли в отпуск за свой счет, потому что не хотели работать в период эпидемии. Ляшко говорит, что не располагает информацией по стране в целом, но привел пример Николаевской инфекционной больницы.

      Там "за время подготовки к приему пациентов с коронавирусной болезнью, увольнялось по три человека в неделю". Однако, в больнице работают 170 человек, и главный врач говорит, что это обычная ротация: "Уходят те, кто будет бояться работать, но остается боевой коллектив, с которым она справится".

      Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировали в 2777 человек, умерли 83, выздоровели 89.

      коронавирус
      О течении COVID-19 / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Виктор Ляшко Новости Украины
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