Врачи полетели в Италию увидеть в работе "конвейер" и привезти соответствующий опыт, – Ляшко

Виктор Ляшко объяснил, зачем было, учитывая нехватку медицинских кадров, отправлять украинских врачей в Италию. По его словам, это хорошая возможность привезти в Украину опыт реагирования на критические ситуации.

Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил в интервью LB.ua .

К теме Коронавирус станет сезонным и повторяться циклически, – Ляшко

О поездке врачей в Италию

По словам министра, в Украине пока нет критической нагрузки на систему здравоохранения. Например, привлечено только 8% аппаратов ИВЛ, предназначенных для инфицированных коронавирусом.

Поэтому, говорит Ляшко, 20 врачей, которые поехали в Италию - "это довольно хорошая возможность для обучения реагированию на критическую ситуацию" . Ведь врачи вернутся и привезут опыт того, как:

Правильно организовывать процесс оказания медицинской помощи во время массового поступления больных,

Эффективно налаживать процесс санитарной сортировки,

Целесообразно осуществлять определение приоритетности,

Определять, кому и как транспортировать пациента,

И когда передавать пациента в интенсивную терапию и так далее.

Когда видишь вживую, на практике, на конвейере, это не то же самое, что моделирование,

– сказал Ляшко.

К слову, как рассказал министр, поехали в Италию только добровольцы, причем очередь была еще на четыре самолета.

Об увольнении врачей из работы

У главного врача страны спросили также, сколько медиков уволились или ушли в отпуск за свой счет, потому что не хотели работать в период эпидемии. Ляшко говорит, что не располагает информацией по стране в целом, но привел пример Николаевской инфекционной больницы.

Там "за время подготовки к приему пациентов с коронавирусной болезнью, увольнялось по три человека в неделю". Однако, в больнице работают 170 человек, и главный врач говорит, что это обычная ротация: " Уходят те, кто будет бояться работать, но остается боевой коллектив , с которым она справится".

Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировали в 2777 человек, умерли 83, выздоровели 89.