Врачи полетели в Италию увидеть в работе "конвейер" и привезти соответствующий опыт, – Ляшко
Виктор Ляшко объяснил, зачем было, учитывая нехватку медицинских кадров, отправлять украинских врачей в Италию. По его словам, это хорошая возможность привезти в Украину опыт реагирования на критические ситуации.
Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил в интервью LB.ua.
К теме Коронавирус станет сезонным и повторяться циклически, – Ляшко
О поездке врачей в Италию
По словам министра, в Украине пока нет критической нагрузки на систему здравоохранения. Например, привлечено только 8% аппаратов ИВЛ, предназначенных для инфицированных коронавирусом.
Поэтому, говорит Ляшко, 20 врачей, которые поехали в Италию - "это довольно хорошая возможность для обучения реагированию на критическую ситуацию". Ведь врачи вернутся и привезут опыт того, как:
- Правильно организовывать процесс оказания медицинской помощи во время массового поступления больных,
- Эффективно налаживать процесс санитарной сортировки,
- Целесообразно осуществлять определение приоритетности,
- Определять, кому и как транспортировать пациента,
- И когда передавать пациента в интенсивную терапию и так далее.
Когда видишь вживую, на практике, на конвейере, это не то же самое, что моделирование,
– сказал Ляшко.
К слову, как рассказал министр, поехали в Италию только добровольцы, причем очередь была еще на четыре самолета.
Об увольнении врачей из работы
У главного врача страны спросили также, сколько медиков уволились или ушли в отпуск за свой счет, потому что не хотели работать в период эпидемии. Ляшко говорит, что не располагает информацией по стране в целом, но привел пример Николаевской инфекционной больницы.
Там "за время подготовки к приему пациентов с коронавирусной болезнью, увольнялось по три человека в неделю". Однако, в больнице работают 170 человек, и главный врач говорит, что это обычная ротация: "Уходят те, кто будет бояться работать, но остается боевой коллектив, с которым она справится".
Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировали в 2777 человек, умерли 83, выздоровели 89.
Читайте также
-
Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу12 апреля , 23:11
-
Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели12 апреля , 22:00
-
Умер ректор Национального университета пищевых технологий Анатолий Украинец12 апреля , 20:18
-
В Брюсселе массовые беспорядки: полиция разогнала людей водометом – видео12 апреля , 19:18
-
Хватит ли хлеба украинцам до нового урожая: ответ Минэкономики12 апреля , 22:22
-
Влияние коронавируса на демократию и как утилизировать использованную маску – видео недели12 апреля , 19:30