9 января врачи Полтавщины провели уникальную операцию на сердце, они имплантировали трехкамерный автоматический кардиовертер-дефибриллятор.

Операция на сердце 62-летнего мужчины проводилась под руководством заведующего отделением хирургии сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова Валерия Залевского, пишет Минздрав.

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Мужчину последние годы беспокоили проблемы с сердцем, 5 лет назад ему поставили диагноз – "кардиомиопатия". Постепенно орган терял способность сокращаться и хуже выполнял свою основную функцию – перекачку крови.

Кардиомиопатия – что это? Это заболевание, которое ослабляет и увеличивает сердечную мышцу. Существует три основных типа кардиомиопатии – дилатационная, гипертрофическая и рестриктивная.

Пациенту, кроме сердечной недостаточности, угрожала внезапная смерть от остановки сердца. 62-летний мужчина относится к группе пациентов, нуждающихся в пересадке сердца. Однако таким людям можно помочь и без пересадки органа благодаря трехкамерному кардиовертер-дефибриллятору.



Хирурги Полтавщины провели уникальную операцию на сердце

Сложная операция проводилась с помощью сверхсовременной ангиографической системы.

Врач Валерий Залевский. "Для пациента – это один из этапов процесса лечения. У него еще есть предсердная тахикардия и ему необходимо лечение нарушения ритма. Пока мы выполнили вмешательства с нулевой травматизацией, которая не требует открытия грудной клетки"

Врач отметил, что этот пациент не нуждается в особых рекомендациях относительно образа жизни, ему достаточно пить необходимое количество воды, следить за весом.



Финал операции

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