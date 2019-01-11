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      Врачи Полтавщины провели уникальную операцию на сердце

      14 Читати новину українською
      Фото иллюстративное
      Фото иллюстративное / studiolegalealberghi.com

      9 января врачи Полтавщины провели уникальную операцию на сердце, они имплантировали трехкамерный автоматический кардиовертер-дефибриллятор.

      Операция на сердце 62-летнего мужчины проводилась под руководством заведующего отделением хирургии сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова Валерия Залевского, пишет Минздрав.

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      Мужчину последние годы беспокоили проблемы с сердцем, 5 лет назад ему поставили диагноз – "кардиомиопатия". Постепенно орган терял способность сокращаться и хуже выполнял свою основную функцию – перекачку крови.

       
      Кардиомиопатия – что это?

      Это заболевание, которое ослабляет и увеличивает сердечную мышцу. Существует три основных типа кардиомиопатии – дилатационная, гипертрофическая и рестриктивная.

      Пациенту, кроме сердечной недостаточности, угрожала внезапная смерть от остановки сердца. 62-летний мужчина относится к группе пациентов, нуждающихся в пересадке сердца. Однако таким людям можно помочь и без пересадки органа благодаря трехкамерному кардиовертер-дефибриллятору.

      Хірурги Полтавщини провели унікальну операцію на серці
      Хирурги Полтавщины провели уникальную операцию на сердце

      Сложная операция проводилась с помощью сверхсовременной ангиографической системы.

       
      Врач Валерий Залевский.
      "Для пациента – это один из этапов процесса лечения. У него еще есть предсердная тахикардия и ему необходимо лечение нарушения ритма. Пока мы выполнили вмешательства с нулевой травматизацией, которая не требует открытия грудной клетки"

      Врач отметил, что этот пациент не нуждается в особых рекомендациях относительно образа жизни, ему достаточно пить необходимое количество воды, следить за весом.

      Фінал операції
      Финал операции

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Сердечно-сосудистые заболевания Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 Канал
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