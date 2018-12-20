Врачи посоветовали, как правильно просыпаться

По мнению специалистов, после утреннего пробуждения нужно придерживаться определенных правил, которые способствуют хорошему самочувствию.

Об этом сообщает Hronika.info.

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Медики отмечают, что не стоит поспешно подниматься с постели при первых звуках будильника. В целом лучше приучить себя просыпаться самостоятельно. Обрыв сна резким звуком – это стресс, на который организм может отреагировать весьма негативно как в физиологическом, так и в эмоциональном плане.

После ночного сна организму нужно дать некоторое время для того, чтобы он мог проснуться. Специалисты советуют не вставая с постели выполнить легкие упражнения или дыхательную гимнастику – это поможет почувствовать прилив энергии и взбодриться.

От усиленных физических нагрузок в утренние часы, по их мнению, лучше отказаться. Бег и активные силовые упражнения после пробуждения – это чрезмерная нагрузка на позвоночник и внутренние органы. Гораздо целесообразнее утром сделать гимнастику или плавать.

Что касается питания, то эксперты рекомендуют отказаться от привычки кушать за завтраком слишком жирные и копченые продукты, в противном случае можно столкнуться с появлением сбоев в работе печени. Но съесть что-нибудь сладкое не запрещается.



Не стоит сразу вставить с кровати, когда проснулись

Врачи заметили, что сладкое, которое съели утром, не откладывается в виде жира по бокам, – его калории полностью потратятся за день. Но если сахара за завтраком потребляется слишком много, это приведет к тому, что вскоре после завтрака вновь появиться сильное желание поесть, а это путь к перееданию.

Здоровье 24 желает всем хорошего и бодрого утра!

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