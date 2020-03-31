Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео

Гуманитарный груз из Китая добрался до областей. Партию защитных средств уже получила Херсонщина. Наконец костюмы и респираторы, которых было мало в области, дали медикам "скорой".

Как теперь работают врачи и хватает ли им защиты – узнавали журналисты 24 канала.

К теме Второй самолет с медицинскими средствами из Китая прилетел в Украину: фото и видео

До сих пор у каждой бригады "скорой" в области было всего по 3 таких комплекта. Теперь у херсонских медиков почти 900 защитных костюмов. Кроме костюмов "скорой" передали респираторы высокой степени защиты и маски.



Защитные средства из Китая​ / Фото 24 канал Защитные средства из Китая​ / Фото 24 канал

Насколько этого хватит – медики не знают. Пока в области только один лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Но вызовы с подозрениями на COVID-19 поступают ежедневно.

Это вирус нетипичный, клиника нетипичная и сразу поставить диагноз – это пневмония, или ОРВИ и тому подобное – невозможно, это так во всем мире. Поэтому выездов будет много, защитная одежда нужна,

– отметил директор областного центра экстренной медпомощи Юрий Бовкун.



Вот так бригада скорой помощи едет на обычный вызов / Фото 24 канал



А так "скорая" собирается к пациенту с подозрением на коронавирус / Фото 24 канал

Фельдшеры довольны, жалуются только на непонимание пациентов, которые вызывают "скорую" и неохотно отвечают на вопросы.

"У нас единственная просьба, чтобы люди не жаловались, когда у них идет опрос. Это нужно, чтобы было кому в будущем работать. Ведь, если персонал приедет на вызов без защитной одежды, соответственно потом будет сидеть на карантине", – объяснил фельдшер скорой помощи Виталий Токарев.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Всего на Херсонщине 86 бригад скорой помощи. Защитную экипировку передадут во все районы области. Очередная партия тестов и средств защиты прибудет в Украину из Китая на 1 апреля.

Смотрите видео получения помощи из Китая на Херсонщине: