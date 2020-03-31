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      Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео

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      / 24 канал

      Гуманитарный груз из Китая добрался до областей. Партию защитных средств уже получила Херсонщина. Наконец костюмы и респираторы, которых было мало в области, дали медикам "скорой".

      Как теперь работают врачи и хватает ли им защиты – узнавали журналисты 24 канала.

      К теме Второй самолет с медицинскими средствами из Китая прилетел в Украину: фото и видео

      До сих пор у каждой бригады "скорой" в области было всего по 3 таких комплекта. Теперь у херсонских медиков почти 900 защитных костюмов. Кроме костюмов "скорой" передали респираторы высокой степени защиты и маски.

      Насколько этого хватит – медики не знают. Пока в области только один лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Но вызовы с подозрениями на COVID-19 поступают ежедневно.

      Это вирус нетипичный, клиника нетипичная и сразу поставить диагноз – это пневмония, или ОРВИ и тому подобное – невозможно, это так во всем мире. Поэтому выездов будет много, защитная одежда нужна,
      – отметил директор областного центра экстренной медпомощи Юрий Бовкун.


      Вот так бригада скорой помощи едет на обычный вызов / Фото 24 канал


      А так "скорая" собирается к пациенту с подозрением на коронавирус / Фото 24 канал

      Фельдшеры довольны, жалуются только на непонимание пациентов, которые вызывают "скорую" и неохотно отвечают на вопросы.

      "У нас единственная просьба, чтобы люди не жаловались, когда у них идет опрос. Это нужно, чтобы было кому в будущем работать. Ведь, если персонал приедет на вызов без защитной одежды, соответственно потом будет сидеть на карантине", – объяснил фельдшер скорой помощи Виталий Токарев.


      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Всего на Херсонщине 86 бригад скорой помощи. Защитную экипировку передадут во все районы области. Очередная партия тестов и средств защиты прибудет в Украину из Китая на 1 апреля.

      Смотрите видео получения помощи из Китая на Херсонщине:

       

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Медицина Новости Херсона
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