Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
Гуманитарный груз из Китая добрался до областей. Партию защитных средств уже получила Херсонщина. Наконец костюмы и респираторы, которых было мало в области, дали медикам "скорой".
Как теперь работают врачи и хватает ли им защиты – узнавали журналисты 24 канала.
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До сих пор у каждой бригады "скорой" в области было всего по 3 таких комплекта. Теперь у херсонских медиков почти 900 защитных костюмов. Кроме костюмов "скорой" передали респираторы высокой степени защиты и маски.
Защитные средства из Китая / Фото 24 канал
Насколько этого хватит – медики не знают. Пока в области только один лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Но вызовы с подозрениями на COVID-19 поступают ежедневно.
Это вирус нетипичный, клиника нетипичная и сразу поставить диагноз – это пневмония, или ОРВИ и тому подобное – невозможно, это так во всем мире. Поэтому выездов будет много, защитная одежда нужна,
– отметил директор областного центра экстренной медпомощи Юрий Бовкун.
Вот так бригада скорой помощи едет на обычный вызов / Фото 24 канал
А так "скорая" собирается к пациенту с подозрением на коронавирус / Фото 24 канал
Фельдшеры довольны, жалуются только на непонимание пациентов, которые вызывают "скорую" и неохотно отвечают на вопросы.
"У нас единственная просьба, чтобы люди не жаловались, когда у них идет опрос. Это нужно, чтобы было кому в будущем работать. Ведь, если персонал приедет на вызов без защитной одежды, соответственно потом будет сидеть на карантине", – объяснил фельдшер скорой помощи Виталий Токарев.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
Всего на Херсонщине 86 бригад скорой помощи. Защитную экипировку передадут во все районы области. Очередная партия тестов и средств защиты прибудет в Украину из Китая на 1 апреля.
Смотрите видео получения помощи из Китая на Херсонщине:
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