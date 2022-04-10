Враг просто издевался, люди умирали во время пыток, – разведчик Акаев о зверствах в Мотыжине

Российские оккупанты устроили зверства в Киевской области. В Мотыжине под Киевом после оккупации были обнаружены массовые захоронения гражданских. Украинский разведчик Иса Акаев рассказал, что оккупанты просто хотели поиздеваться над людьми.

Один из бойцов заметил, что из земли торчит кисть руки

Украинские военные вошли в Мотыжин после работы артиллерии. Акаев заявил, что освобожденный Мотыжин был "очень тяжелым зрелищем".

Это важно Число жертв оккупантов будет невероятным, – Фейгин о планах Путина до 9 мая

Он рассказал, что разведчики обнаружили места массовых захоронений мирных людей.

Наши ребята в разведке обнаружили: шли по лесополосе, проверяли – остался ли кто-то из россиян? И один из бойцов заметил, что из земли торчит кисть руки. Подошел, стал ногой разгребать и увидел тело. И потом начали потихоньку раскапывать, обнаружили трупы людей,

– сказал разведчик.

Акаев убежден, что российские военные пытались скрыть тела погибших людей.

По его словам, местные жители рассказывали, что россияне пытали и убивали заложников, а кого-то отпускали. "Издевались как могли. Ужасные вещи происходили", – отметил он.

Крымчанин заявил, что российские военные издевались над людьми, которые умирали страшной смертью.

Просто издевались. Они украинцев за людей не воспринимают. Те, у кого могли взять имущество, грабили. Допустим, там была семья сельского головы – женщина с мужем с детьми (семья Сухенко, членов которой – Ольгу, ее мужа Игоря и сына Александра, оккупанты убили – 24 канал). Они пытались взять с них деньги, замучили до смерти. Они страшной смертью умерли,

– сказал Акаев.

Оккупанты заходили в любое жилище и расстреливали людей

Он предполагает, что люди в Мотыжине умирали во время пыток. Акаев рассказал, что оккупанты засунули одного мужчину в канализационный люк. По словам разведчика, обнаженный мужчина умер либо с холода, либо от голода, ведь следов насильственной смерти не обнаружили.

Украинский военный рассказал, что оккупанты из БМП расстреливали семьи, выезжавшие из села.

"Выезжали на окраину села и начинали расстреливать. Там несколько машин было расстреляно", – отметил Акаев.

Кстати Канцлер Австрии Нехаммер также посетил Бучу

Российские военные расстреливали в основном женщин и детей. Оккупанты не давали людям возможность забрать тела погибших.

Там женщины, дети, там больше никого не было. Мужчины максимум за рулем. И вот эти трупы лежат на дороге. Никто их не убирает. Людям прийти и забрать их, чтобы похоронить, не дали. Россияне делали в Украине то же, что они делали в Чечне, Сирии и других регионах,

– заявил разведчик.

Он сообщил, что Мотыжин был под оккупацией ровно месяц. Российские варвары заходили в любое жилище и расстреливали людей.

"Оккупанты ездили по улицам села, просто стреляли по домам. Допустим, где-то случилось – танк взорвали или кого-то убили, российские солдаты заходили в любое жилище, вытаскивали человека и расстреливали", – резюмировал Акаев.

Достойно внимания – Не простим! Кадры зверства оккупантов в Буче: смотрите видео