Враг должен бояться открыть огонь, – украинский воин об успешной боевой операции на Донбассе

Российские боевики должны бояться открывать огонь по украинцам, убежден командир взвода 28-й бригады Виктор Егоров с псевдо "Каратель".

В интервью сайта 24 канала "Нас хотят мирить с русскими, которые пришли убивать" боец ​​рассказал, в чем секрет прошлогодней успешной операции наших армейцев в "серой зоне" под Красногоровкой.

Как нашему взводу удалось продвинуться и закрепиться на километр в "серой зоне" под носом у боевиков РФ? Они нас не видели, потому что мы продвигались ползком и осторожно вкапывались. Мои бойцы хотели воевать, но я дал команду не стрелять, пока не укрепимся. Мы укреплялись, потому что понимали, что так больше шансов остаться в живых. Делали это быстро и красиво. Конечно, было сложновато, потому что лесополоса возле трассы, почва утрамбованная, приходилось шахтерскими кирками землю копать. А когда сделали позиции, то дальше уже действовали в открытую! "Сепары" начали обстреливать, но мы уже могли дать ответ. Стреляли из РПГ, СПГ, ДШК, БМП, "зушек". Мы продержались там две недели, подстреляли одну точку,

– рассказал "Каратель".

Он добавил, что операция была рискованной. А все потому, по словам "Карателя", что ротный выразил опасение: при выходе оттуда бойцов 28-й бригады просто накроют, потому подъезд от трассы открыт.

"Нас было шестеро бойцов. Если бы изрядно накрыли, мы могли бы в "серой зоне" и остаться... Но у меня был шанс при обстреле спасти и жизнь подчиненных, и свою жизнь. А если бы мы просто бежали и не оборонялись, то при обстреле нас всех бы просто перебили. К тому же у нас была "бэха" отработана: в случае чего она выскакивает, и мы отходим. Но просто отдать и сдаться – нет. Так и было: они начали бить, а нас сзади свои прикрывали сильным огнем. По российским боевиках работало несколько огневых точек. А дальше наши позиции были наблюдательным постом. Если надвигается атака со стороны "сепаров", мы первыми даем команду, – наши вовремя занимают свои позиции и скоординировано дают ответ. Это преимущество для роты и для бригады ", – сказал украинский защитник.

Он также пояснил, что при обстрелах сразу шел доклад командиру роты, и тот решал куда и откуда давать огонь по вражеским позициям.

Мы давали им отпор, и они быстро затихали! Иногда комбат звонил по телефону и говорил, что сепары уже жалуются ОБСЕ, "укры нас обстреливают". Но это не мы их кроем первыми, а они нас Мы просто отвечаем. Враг должен бояться вылезти и открыть огонь!

– подытожил армеец.

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