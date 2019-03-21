Враг ранил троих украинских воинов на Донбассе: боевиков без адекватного ответа не оставили

В прошлые сутки, 20 марта, российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. В результате обстрела трое украинских военных получили ранения. Но дали адекватный ответ на провокации врага – двоих боевиков удалось уничтожить, еще пятерых ликвидировать.

Оккупанты во время обстрела использовали противотанковый ракетный комплекс, потратив пять управляемых ракет, а также вооружения боевой машины пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

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Враг вел обстрел возле Лебединского, Марьинки, Новолуганского, Старого Айдара, Катериновки, Троицкого, Пищаного, Станицы Луганской, Хутора Свободного.

По данным разведки, кроме ликвидации двоих боевиков, удалось уничтожить склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.