Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево

Поселок Зайцево Донецкой области не первый год остается одной из самых горячих точек на передовой. Полгода 21-летний боец "королевской" бригады с позывным "Борода" защищает страну от врага в эпицентре войны.

16-летним он пошел по стопам отца и стал военным. Сейчас Алексей – заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению. В распоряжении 51 боец.

О реальной ситуации в поселке, контактах с местными и с врагами, особенностях военной тактики, психологическом аспекте войны и многом другом военнослужащий рассказал в эксклюзивном интервью сайту "24" в перерывах между обстрелами.

Что побудило стать военным?

Я из военной династии. По маминой и папиной линиях все мужчины были военнослужащими. Отец и дядя – сейчас в армии. Маленьким папу почти не видел, был преимущественно с мамой. Детство было хорошим, с крепкой дисциплиной и кучей воспитательных бесед. А потом сам попал в это русло – 16-летним вступил в Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного во Львове. Проучился почти 4 года. Далее ускоренный выпуск – и я попал в войска.

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Подался в ряды ВСУ, чтобы не рушить династию?

Папа хотел, чтобы я был военным, а мама не была в восторге. Я пошел добровольно. Решил, что так должно быть, и все. Подавал документы только в академию.

До войны чем увлекался?

Оружием разных видов и систем. Имел научные интересы. Любил почитать книги, факты сверить, проанализировать. Сыграла не последнюю роль династия военных.

А дальше – война? Ты на Донбассе почти год. Где выполнял боевые задачи?

Сразу после выпуска 25 марта 2017-го оказался в 24 ОМБр. А уже 8 апреля был на первой линии зоны АТО в Попасной Луганской области. Там моя бригада находилась около 3 месяцев. Далее – пункт постоянной дислокации. И вот с 15 января мы заехали в Зайцево Донецкой области. До сих пор защищаем страну здесь. Много нового узнал: и по тактике, и как вести себя с людьми.



В Зайцево бойцы 24 ОМБр с января 2018-го

Что именно?

Значительное различие между локациями в дистанции до врага. В Попасной находились на позициях, где не было прямого контакта с врагом. Там слишком большие расстояния: не каждое вооружение могло добраться до пункта назначения.

А в Зайцево расстояния до вражеских позиций очень маленькие – 50 метров и дальше.

Здесь думаешь о других вещах: как защитить личный состав, как спланировать боевые действия, чтобы не было дружественного огня по себе, как вести себя с подчиненными в роте и местным населением. В Зайцево лесистой местности почти нет. Открытые поля, перепады высот – это все надо учитывать.

Поэтому изменилась и тактика ведения войны?

Конечно. Теперь применяем тактику ведения активной маневренной обороны. Из нового – применение бронетехники и стрельба из закрытых огневых позиций.



Пёс "Бороды" Адольф, живущий вместе с военными

Вспомни первые дни на Донбассе. Что видел вокруг? Что чувствовал, когда все изменилось?

Меня удивляло, как можно ехать такое ​​маленькое расстояние военным эшелоном трое суток. В +30, а окна не открываются. К такому академия не готовила.

Приехали в Луганскую область, представили комбригу и отправили на наши позиции. Бескрайние степи Донбасса – первое, что сразу встаёт перед глазами, потому что такой природы нигде не видел. Сначала не понимал, что такое террикон. Потом дошло.

А с другой – то, чему учили в академии – не совсем совпадало с реальностью. Я оказался на стыке двух тактик. Учили по советскому уставу, а здесь линии обороны и средства ведения войны совершенно другие.

В чём отличие?

В книге пишется, что все просто: стоим в одну линию, стреляем во врага и наступаем. А на самом деле стоять должны очень ломаной линией. И из-за минских договоренностей оружие крупных калибров надо отвести. Поэтому совсем другие средства войны применяем.

Какие эмоции испытывал в первые дни?

Удивление. Страха не было. Только когнитивный диссонанс. Я представлял одно, а в реальности всё совсем другое. Не мог сопоставить эти две картинки.

Адаптировался?

Процесс адаптации продолжается по сей день, потому что каждый раз новые условия. А на первой боевой позиции за несколько дней ознакомился – и стало легче.

Какой он – самый тяжёлый бой или ситуация?

Не запоминаю бои. А вот первый артобстрел был сильный. Рядом взорвалась 152-миллиметровая мина. Осколков не было, только ударная волна и высокая температура. Я был в 7 метрах от здания. В результате взрыва отбросило, ударило и немного контузило. Но этот непонятный звук – то ли свист, то ли шелест – запоминается.



След от воронки, образованной вражеской 152-миллиметровой миной

Ты видел в лицо врага?

Да. Людей разных национальностей. Простых солдат, скорее всего, местных. Дедов под 50 лет, таких себе "хронов". Сидели на позиции, чтобы сиделось, и деньги им платили. Профессиональных военных не видел.

По твоему мнению, против вас сейчас воюют преимущественно кадровые российские военные или, так сказать, "ополченцы"?

Когда мы заехали в Зайцево, имели дело с "ополченцами", которыми командовали кадровые российские офицеры. Но сейчас у нас здесь "маленькое" обострение, и участились заезды групп профессиональных военных российской армии.

Обострение?

Когда мы заехали сюда, мощных обстрелов почти не было. Изредка по нам вели огонь из стрелкового оружия или крупнокалиберных пулеметов.

А через месяц, то есть с начала марта, "гады" начали использовать артиллерию. Обстреливают ночью, а несколько последних дней – еще и утром. В семь уже начинается канонада ...

Из какого оружия стреляют?

82-миллиметровый миномет, который якобы разрешен минскими договоренностями. Преимущественно используют его и артиллерийские самоходные установки калибра 120 мм.

Как встретили "победобесие"?

Фейерверками в нашу сторону – тревожащими обстрелами. Враг опускал по 2-3 мины каждые 30 минут. Били не прицельно, но шум наводили. Я ожидал худшего.

"Ответочку" дали?

Зеркальный ответ на провокации.

Какие настроения у мирных жителей?

В Зайцево осталось около 100 человек, по официальным данным. Приходилось с ними общаться минутку-две. Большинство нейтрально настроены. Мало тех, кто говорит: "Спасибо, ребята, что с нами". А есть те, кто говорит, мол, "Если бы вас не было, здесь бы не стреляли". С последними конструктивного разговора не получается.

Разбитыми зданиями в Зайцево уже никого не удивишь

Что видишь в их глазах?

Страх. Потому что сепаратисты часто кладут снаряды в посёлок. Просто палят по жилым домам. Так, позавчера повредили 2 жилых дома. Не новость, что стреляют по мирным, чтобы сделать картинку для своих СМИ, мол, "ВСУ – негодяи, разгромили жилые дома".

Магазины в поселке есть?

Один. Дамочка из Опытного привозит товары. К местным приезжает гуманитарная помощь. Да и мы с местными, которые на нашей стороне, делимся продуктами.

Ты заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению. В чем заключается твоя работа?

Я изучаю каждого военнослужащего. Знаю их социально-психологические особенности, проблемы в коллективе и семье. Пытаюсь помочь в решении. Частично влияю на их сознание, чтобы действовали правильно в том или ином деле или ситуации.

Также провожу работу по поднятию морального духа каждого воина. Новоприбывшим военнослужащим обязательно нужно оказать помощь в адаптации к новым условиям, как бытовым, так и психологическим в коллективе. Также вкладываю часть своей работы в сержантов подразделения. Ведь сейчас в армии формируется сержантский корпус. Сержанта нужно научить чему-то, чтобы потом он мог научить подчиненный личный состав отделения. В не боевой обстановке осуществляю психологическую подготовку военнослужащих к экстремальным действиям, нестандартным ситуациям.

Но основной работой я считаю простой разговор с солдатом. Ведь солдат, который находится "на нуле" подвержен большим переживаниям и психотравмирующим ситуациям, а поделиться не с кем. Каждый солдат в окопе хочет, чтобы его слышали, понимали.

Остро ли стоит проблема с мотивацией мобилизованных или новоприбывших контрактников в армии? Как помогаете адаптироваться?

Таких, кто прямо говорит, что не хочет воевать, я не видел. По некоторым видно, что война – не для них. Бойцов, которые тяжело переносят психологический аспект войны, отправляем на другие задачи. Готовить есть, например. Из некоторых получаются хорошие врачи, которые хорошо предоставляют домедицинскую помощь.

Тебе не попадались предатели среди своих?

Нет, к счастью. Надеюсь, не встречу. Это смертельный грех.



"Борода" планирует остаться в армии

Как сохраняешь боевой дух?

4 года я учился не просто так, поэтому не чувствую слишком большого напряжения в боевых действиях.

Имею высокую мотивацию, потому стрессов не боюсь.

Своим примером я помогаю солдатам. Если командир подразделения не теряет боевого духа, то и рядовые не будут его терять. Для снятия стресса есть много методик.

К каким методикам преодоления стресса прибегаешь, когда ситуация кризисная?

Стресс хорошо изгоняется с помощью физической активности. "Ключ" направлена, чтобы высвободить стресс собственными силами организма. Надо нажать на точки, чтобы активировать кровообращение. Есть специальные упражнения, чтобы прийти в себя. Они похожи на разминку, но хорошо помогают.

Вспомни конкретный пример стрессовой ситуации. Как справились?

В феврале командир взвода потерял ногу в результате ранения из крупнокалиберного пулемета. Состоялась огнестрельная ампутация ноги. Солдат быстро предоставил домедицинскую помощь. Командира эвакуировали и спасли. Недавно поставили протез. Он не потерял жажды к жизни, долечивается и хочет продолжать службу в ВСУ.

А вот для солдата, который оказывал помощь, ситуация оказалась кризисной. Это было, очевидно, самое страшное, что он увидел на войне ...

Сразу его забрали с боевой позиции. Дали горячего чая. Отоспался немного. А дальше объяснили, что он спас жизнь командиру своими действиями. Что это война, и всякое бывает. Если бы не было перетягивания жгутом, ситуация была бы другая. И он правильно это принял.

Как восстанавливаешь свои силы?

Иногда хватает поспать "лишних" 30 минут.

Продолжение следует ....

Фото: Алексей Годзенко и боец ​​с позывным "Борода"